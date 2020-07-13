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Мужчину, который в Зельвенском районе убил свою пожилую супругу, признали невменяемым
13.07.2020 17:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
66-летнего мужчину, который до смерти избил свою 64-летнюю жену в одной из деревень Зельвенского района, суд признал невменяемым и отправил его на принудительное лечение,
Убийство
В соответствии с заключением стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в момент убийства и в настоящее время страдает психическим расстройством. Он не мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Поэтому он признан совершившим убийство в состоянии невменяемости. Суд отправил мужчину на принудительное лечение в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением.
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66-летнего мужчину, который до смерти избил свою 64-летнюю жену в одной из деревень Зельвенского района, суд признал невменяемым и отправил его на принудительное...
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