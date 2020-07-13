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Мужчину, который в Зельвенском районе убил свою пожилую супругу, признали невменяемым

13.07.2020 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

66-летнего мужчину, который до смерти избил свою 64-летнюю жену в одной из деревень Зельвенского района, суд признал невменяемым и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте Верховного суда. Дело рассматривалось в Гродненском областном суде.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY, носил иллюстративный характер

Убийство произошло в октябре прошлого года. Супруги, жители Гродно, приехали в Зельвенский район. Дом, где все произошло, гродненцы использовали в качестве дачи. Вечером стали выпивать. Потом поссорились — и мужчина избил женщину. Она пригрозила вызвать милицию, после чего супруг начал наносить ей удары ножом — всего, по данным следствия, женщине было нанесено не менее 19 ударов. От полученных телесных повреждений женщина умерла.

В соответствии с заключением стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в момент убийства и в настоящее время страдает психическим расстройством. Он не мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Поэтому он признан совершившим убийство в состоянии невменяемости. Суд отправил мужчину на принудительное лечение в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением.
Определение в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано в установленном законом порядке.

 
Теги: Гродно
 
 
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66-летнего мужчину, который до смерти избил свою 64-летнюю жену в одной из деревень Зельвенского района, суд признал невменяемым и отправил его на принудительное...
 
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