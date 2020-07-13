Мужчину, который в Зельвенском районе убил свою пожилую супругу, признали невменяемым

Источник материала: Tut.by

66-летнего мужчину, который до смерти избил свою 64-летнюю жену в одной из деревень Зельвенского района, суд признал невменяемым и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте Верховного суда. Дело рассматривалось в Гродненском областном суде.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY, носил иллюстративный характер

Убийство произошло в октябре прошлого года. Супруги, жители Гродно, приехали в Зельвенский район. Дом, где все произошло, гродненцы использовали в качестве дачи. Вечером стали выпивать. Потом поссорились — и мужчина избил женщину. Она пригрозила вызвать милицию, после чего супруг начал наносить ей удары ножом — всего, по данным следствия, женщине было нанесено не менее 19 ударов. От полученных телесных повреждений женщина умерла.

В соответствии с заключением стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в момент убийства и в настоящее время страдает психическим расстройством. Он не мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Поэтому он признан совершившим убийство в состоянии невменяемости. Суд отправил мужчину на принудительное лечение в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением.

Определение в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано в установленном законом порядке.