ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Обмен растениями, обновленный парк и экологический фестиваль. Брест - пример озеленения города

13.07.2020 22:48 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Бресте появился обмен растениями - как бук-кроссинг. Это когда любой человек может оставить на полке цветок и забрать себе приглянувшийся. А еще в центре Бреста скоро появится новый зеленый остров. В бывшем военном городке начали восстанавливать заброшенный парк. Мария Тройнич - подробнее.

Обмен растениями появился в Бресте

Все это - даром в хорошие руки. Проект по обмену растениями в Бресте только запустили, а на площадке уже каждый день меняются краски. Принести или взять цветок с полки может любой желающий. Таким зеленым флешмобом организаторы решили напомнить - бережное отношение к природе начинается с малого - заботы о комнатном растении. 

Наталья Романюк, автор проекта "Обмен растениями": "Мне хотелось, чтобы в Бресте было больше добрых активностей - активностей, которые воспитывали бы хорошие качества, такой экофренд. И которые бы нравились людям".

Идея флауэр-кроссинга не нова - обычно его устраивают как разовую акцию. В Бресте же обмен цветами будет работать постоянно. Стеллаж с растениями украшает арт-пространство в центре города 

На флауэр-кроссинг можно приносить растения любого размера. Наша съемочная группа тоже решила присоединиться к доброму делу. 

В Бресте обновят заброшенный парк

Брест по праву считается самым зеленым областным центром страны. К тысячелетию города здесь восстановили старинный городской сад. А скоро появится еще один зеленый остров. В Бресте обновят заброшенный парк бывшего военного городка. Его разбили еще в 40-е годы прошлого века. Ревизию растений помогут провести ученые, чтобы сохранить все ценные виды.

Виктор Демянчик, замдиректора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси: "Безусловно, примерно процентов 80 из того древостоя, даже первые самые первые, которые были посажены уже для парка, имеют достаточно оптимальную жизненную силу еще. И пусть такие старые древние украшают. Им еще жить да жить лет под пятьдесят, а некоторым до сотни лет".

Сейчас в городе выбирают название для нового парка и готовятся к экологическому фестивалю. Он пройдет в конце августа. Площадки с мастер-классами и ярмарка натуральных продуктов добавят любимому городу еще больше зеленых красок. 

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте появился обмен растениями - как бук-кроссинг. Это когда любой человек может оставить на полке цветок и забрать себе приглянувшийся. А еще в центре Бреста...
 
Новости дня
Новости общества
 
Топ-5 специальностей, которые откроются в новом учебном году в белорусских вузах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика