ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Топ-5 специальностей, которые откроются в новом учебном году в белорусских вузах

13.07.2020 22:48 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

До подачи документов в вузы осталось около 2 недель. В этом году список специальностей пополнили 20 новых направлений. Мы выделили топ-5 самых актуальных.

Специальность БНТУ: "проектирование и эксплуатация АЭС"

О том, как устроена АЭС, преподаватель БНТУ Андрей Буров готов рассказывать своим студентам с большим воодушевлением. Все-таки специальность "проектирование и эксплуатация атомных электростанций" актуальная и ответственная. Профессионалов для работы на БелАЭС по этому профилю начнут обучать уже с сентября. 

Андрей Буров, старший преподаватель кафедры "Тепловые электрические станции" энергетического факультета БНТУ: "Станция наполнена персоналом, большой процент наполнения у нас персоналом, сейчас будем работать на замещение - текучка кадров есть всегда. Мы расширяем поле деятельности наших студентов, чтобы они могли идти и в реакторный цех, и в цех водоочистки, и в тот же турбинный цех".

Ядерная физика, работа реакторов, радиационная безопасность. Специалистов для будущей АЭС будут готовить 5 лет. На первый курс в этом году наберут 25 человек. Обучение за счет бюджета. Для поступления потребуют предоставить сертификаты ЦТ по математике и физике. 

Выпускники специальности "проектирование и эксплуатация атомных электростанций" получат квалификацию "инженер-энергетик". Дополнительно молодые специалисты пройдут подготовку на тренажерах в учебно-тренировочных классах и на действующих АЭС.

20 новых специальностей откроются в новом учебном году

Четверть века здесь, в БНТУ, готовят инженеров по проектированию, обслуживанию и ремонту медтехники. С нового учебного года появятся и новые, прогрессивные специализации этого направления: "технические средства диагностики и лечения" и "технические средства замены органов и реабилитации". Выпускники первой будут работать с диагностической терапевтической техникой.

Андрей Савченко, завкафедрой "Конструирование и производство приборов" приборостроительного факультет БНТУ: "Вторая специализация направлена на подготовку специалистов по выпуску устройств для реабилитации людей с ограниченными возможностями и проведения разного рода операций, например, эндопротезов сосудов".

Набор - 25 человек на каждую специализацию. Кроме диплома - возможность сотрудничать с технопарком БНТУ "Политехник".
 

Специальность БГТУ: "промышленная подготовка и водоочистка"


Еще одна актуальная специальность  в БГТУ - "промышленная подготовка и водоочистка". Планируется, что за будущей профессией инженера придут в этом году 30 студентов. Выпускники будут изучать и внедрять технологии очистки воды, проектировать установки водоочистки, а также поднимать вопросы охраны окружающей среды. К слову, и выбор будущего места работы достаточный. 

Владимир Марцуль, доцент кафедры промышленной экологии БГТУ: "Все крупные, средние предприятия экономики Республики Беларусь, промышленность, энергетика, там, где функционируют локальные сооружения, сооружения химводоподготовки. Это организации жилищно-коммунального хозяйства, это предприятия Белводоканала, это и проектные организации, и научно-исследовательские организации". 

Более 55 тысяч человек примут вузы Беларуси

Ремма Герловская, консультант управления высшего образования главного управления Министерства образования Беларуси: "Прием в учреждения высшего образования будут осуществлять 50 учреждений высшего образования. Планируем принять более 55 тысяч человек, из них более 27 тысяч будут приняты за счет средств бюджета".

В этом году в вузах Беларуси появится более 20 новых специальностей. Всего же подавать документы можно на более чем 380 направлений. Старт приема - 25 июля. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До подачи документов в вузы осталось около 2 недель. В этом году список специальностей пополнили 20 новых направлений. Мы выделили топ-5 самых актуальных. ...
 
Новости дня
Новости общества
 
ЕС и ВОЗ доставили средства для борьбы с COVID-19 в медучреждения Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика