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Топ-5 специальностей, которые откроются в новом учебном году в белорусских вузах
13.07.2020 22:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДо подачи документов в вузы осталось около 2 недель. В этом году список специальностей пополнили 20 новых направлений. Мы выделили топ-5 самых актуальных.
Специальность БНТУ: "проектирование и эксплуатация АЭС"О том, как устроена АЭС, преподаватель БНТУ Андрей Буров готов рассказывать своим студентам с большим воодушевлением. Все-таки специальность "проектирование и эксплуатация атомных электростанций" актуальная и ответственная. Профессионалов для работы на БелАЭС по этому профилю начнут обучать уже с сентября.
Андрей Буров, старший преподаватель кафедры "Тепловые электрические станции" энергетического факультета БНТУ: "Станция наполнена персоналом, большой процент наполнения у нас персоналом, сейчас будем работать на замещение - текучка кадров есть всегда. Мы расширяем поле деятельности наших студентов, чтобы они могли идти и в реакторный цех, и в цех водоочистки, и в тот же турбинный цех".
Ядерная физика, работа реакторов, радиационная безопасность. Специалистов для будущей АЭС будут готовить 5 лет. На первый курс в этом году наберут 25 человек. Обучение за счет бюджета. Для поступления потребуют предоставить сертификаты ЦТ по математике и физике.
Выпускники специальности "проектирование и эксплуатация атомных электростанций" получат квалификацию "инженер-энергетик". Дополнительно молодые специалисты пройдут подготовку на тренажерах в учебно-тренировочных классах и на действующих АЭС.
20 новых специальностей откроются в новом учебном годуЧетверть века здесь, в БНТУ, готовят инженеров по проектированию, обслуживанию и ремонту медтехники. С нового учебного года появятся и новые, прогрессивные специализации этого направления: "технические средства диагностики и лечения" и "технические средства замены органов и реабилитации". Выпускники первой будут работать с диагностической терапевтической техникой.
Андрей Савченко, завкафедрой "Конструирование и производство приборов" приборостроительного факультет БНТУ: "Вторая специализация направлена на подготовку специалистов по выпуску устройств для реабилитации людей с ограниченными возможностями и проведения разного рода операций, например, эндопротезов сосудов".
Набор - 25 человек на каждую специализацию. Кроме диплома - возможность сотрудничать с технопарком БНТУ "Политехник".
Специальность БГТУ: "промышленная подготовка и водоочистка"
Еще одна актуальная специальность в БГТУ - "промышленная подготовка и водоочистка". Планируется, что за будущей профессией инженера придут в этом году 30 студентов. Выпускники будут изучать и внедрять технологии очистки воды, проектировать установки водоочистки, а также поднимать вопросы охраны окружающей среды. К слову, и выбор будущего места работы достаточный.
Владимир Марцуль, доцент кафедры промышленной экологии БГТУ: "Все крупные, средние предприятия экономики Республики Беларусь, промышленность, энергетика, там, где функционируют локальные сооружения, сооружения химводоподготовки. Это организации жилищно-коммунального хозяйства, это предприятия Белводоканала, это и проектные организации, и научно-исследовательские организации".
Более 55 тысяч человек примут вузы БеларусиРемма Герловская, консультант управления высшего образования главного управления Министерства образования Беларуси: "Прием в учреждения высшего образования будут осуществлять 50 учреждений высшего образования. Планируем принять более 55 тысяч человек, из них более 27 тысяч будут приняты за счет средств бюджета".
В этом году в вузах Беларуси появится более 20 новых специальностей. Всего же подавать документы можно на более чем 380 направлений. Старт приема - 25 июля.
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До подачи документов в вузы осталось около 2 недель. В этом году список специальностей пополнили 20 новых направлений. Мы выделили топ-5 самых актуальных. ...
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