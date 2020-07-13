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Специальность БНТУ: "проектирование и эксплуатация АЭС"

20 новых специальностей откроются в новом учебном году

Специальность БГТУ: "промышленная подготовка и водоочистка"

Более 55 тысяч человек примут вузы Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Топ-5 специальностей, которые откроются в новом учебном году в белорусских вузах До подачи документов в вузы осталось около 2 недель. В этом году список специальностей пополнили 20 новых направлений. Мы выделили топ-5 самых актуальных. ...

До подачи документов в вузы осталось около 2 недель. В этом году список специальностей пополнили 20 новых направлений. Мы выделили топ-5 самых актуальных.О том, как устроена АЭС, преподаватель БНТУ Андрей Буров готов рассказывать своим студентам с большим воодушевлением. Все-таки специальность "проектирование и эксплуатация атомных электростанций" актуальная и ответственная. Профессионалов для работы на БелАЭС по этому профилю начнут обучать уже с сентября.Ядерная физика, работа реакторов, радиационная безопасность. Специалистов для будущей АЭС будут готовить 5 лет. На первый курс в этом году наберут 25 человек. Обучение за счет бюджета. Для поступления потребуют предоставить сертификаты ЦТ по математике и физике.Выпускники специальности "проектирование и эксплуатация атомных электростанций" получат квалификацию "инженер-энергетик". Дополнительно молодые специалисты пройдут подготовку на тренажерах в учебно-тренировочных классах и на действующих АЭС.Четверть века здесь, в БНТУ, готовят инженеров по проектированию, обслуживанию и ремонту медтехники. С нового учебного года появятся и новые, прогрессивные специализации этого направления: "технические средства диагностики и лечения" и "технические средства замены органов и реабилитации". Выпускники первой будут работать с диагностической терапевтической техникой.Набор - 25 человек на каждую специализацию. Кроме диплома - возможность сотрудничать с технопарком БНТУ "Политехник".Еще одна актуальная специальность в БГТУ - "промышленная подготовка и водоочистка". Планируется, что за будущей профессией инженера придут в этом году 30 студентов. Выпускники будут изучать и внедрять технологии очистки воды, проектировать установки водоочистки, а также поднимать вопросы охраны окружающей среды. К слову, и выбор будущего места работы достаточный.В этом году в вузах Беларуси появится более 20 новых специальностей. Всего же подавать документы можно на более чем 380 направлений. Старт приема - 25 июля.