ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Теплый салат с печенью и яйцом пашот

14.07.2020 07:56 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 6 куриных печенок,
  • горсть салатных листьев или салатной смеси,
  • 7 помидоров черри,
  • половинку болгарского перца,
  • 1 яйцо,
  • оливковое масло,
  • бальзамический уксус,
  • мед,
  • горчицу. 
Куриную печень моем, просушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на 3-4 части. Обжариваем печень на растительном масле до готовности. Добавляем соль, перец по вкусу. Отставляем готовую печень в сторону, она должна немного остыть. 

Во время приготовления печенки проверяйте степень ее готовности нажатием пальца на мякоть. Она не должна быть твердой. Печенка должна слегка проминаться внутрь, но быть несколько плотнее, чем в сыром виде. В идеале она должна получиться розовой внутри, но без крови. Серая печенка будет горчить. 

Болгарский перец нарезаем тоненькой соломкой и обжариваем на растительном масле несколько минут до мягкости. Если есть время, перец можно запечь, очистить от шкурки и нарезать. 

Для яйца-пашот, доводим до кипения 1 л воды, добавляем 1 ст. л. уксуса. Яйцо разбиваем в небольшую тарелку. Создаем в кипящей воде своеобразное торнадо и аккуратно вливаем в него яйцо.  Варим 3-4 минуты. Для заправки смешиваем в равных пропорциях оливковое  масло, бальзамический уксус, горчицу и  мед.

Собираем салат. На листья салата выкладываем разрезанные пополам черри, теплую печенку, теплый болгарский перец, сверху выкладываем яйцо-пашот и поливаем все это заправкой.

 Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возьмем:  6 куриных печенок, горсть салатных листьев или салатной смеси, 7 помидоров черри, половинку болгарского перца, 1 яйцо, оливковое масло, ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пра надвор'е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика