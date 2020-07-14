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Теплый салат с печенью и яйцом пашот
14.07.2020 07:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Во время приготовления печенки проверяйте степень ее готовности нажатием пальца на мякоть. Она не должна быть твердой. Печенка должна слегка проминаться внутрь, но быть несколько плотнее, чем в сыром виде. В идеале она должна получиться розовой внутри, но без крови. Серая печенка будет горчить.
Болгарский перец нарезаем тоненькой соломкой и обжариваем на растительном масле несколько минут до мягкости. Если есть время, перец можно запечь, очистить от шкурки и нарезать.
Для яйца-пашот, доводим до кипения 1 л воды, добавляем 1 ст. л. уксуса. Яйцо разбиваем в небольшую тарелку. Создаем в кипящей воде своеобразное торнадо и аккуратно вливаем в него яйцо. Варим 3-4 минуты. Для заправки смешиваем в равных пропорциях оливковое масло, бальзамический уксус, горчицу и мед.
Собираем салат. На листья салата выкладываем разрезанные пополам черри, теплую печенку, теплый болгарский перец, сверху выкладываем яйцо-пашот и поливаем все это заправкой.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 6 куриных печенок, горсть салатных листьев или салатной смеси, 7 помидоров черри, половинку болгарского перца, 1 яйцо, оливковое масло, ...
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