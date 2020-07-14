Источник материала: БT

6 куриных печенок,

горсть салатных листьев или салатной смеси,

7 помидоров черри,

половинку болгарского перца,

1 яйцо,

оливковое масло,

бальзамический уксус,

мед,

горчицу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Теплый салат с печенью и яйцом пашот Возьмем: 6 куриных печенок, горсть салатных листьев или салатной смеси, 7 помидоров черри, половинку болгарского перца, 1 яйцо, оливковое масло, ...

Возьмем:Куриную печень моем, просушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на 3-4 части. Обжариваем печень на растительном масле до готовности. Добавляем соль, перец по вкусу. Отставляем готовую печень в сторону, она должна немного остыть.Болгарский перец нарезаем тоненькой соломкой и обжариваем на растительном масле несколько минут до мягкости. Если есть время, перец можно запечь, очистить от шкурки и нарезать.Для яйца-пашот, доводим до кипения 1 л воды, добавляем 1 ст. л. уксуса. Яйцо разбиваем в небольшую тарелку. Создаем в кипящей воде своеобразное торнадо и аккуратно вливаем в него яйцо. Варим 3-4 минуты. Для заправки смешиваем в равных пропорциях оливковое масло, бальзамический уксус, горчицу и мед.Собираем салат. На листья салата выкладываем разрезанные пополам черри, теплую печенку, теплый болгарский перец, сверху выкладываем яйцо-пашот и поливаем все это заправкой.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.