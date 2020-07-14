Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня состоится выездное заседание членов Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Новые рабочие места и в целом развитие социальной инфраструктуры в агрогородках, повышение качества услуг населению - на примере развития Шкловского района эти...

Новые рабочие места и в целом развитие социальной инфраструктуры в агрогородках, повышение качества услуг населению - на примере развития Шкловского района эти темы сегодня обсудят члены Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. В программе - посещение детских садов, школ и других социальных объектов. Участники выездного заседания также ознакомятся с работой сельхозпредприятия "Купаловское". Что касается в целом Шкловского района - агропромышленный комплекс представлен 11 хозяйствами, а в промышленном секторе работают 7 предприятий. Только в этом году благодаря созданию новых производств трудоустроено 40 человек.