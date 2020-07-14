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В Витебске судят директора лицея и депутата облсовета - ученик обвиняет его в применении силы

14.07.2020 15:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд в Витебске рассматривает административное дело в отношении директора Витебского политехнического лицея Руслана Винокурова, обвиняемого в умышленном причинении телесных повреждений. Заявление на него в мае этого года написал 17-летний учащийся лицея, который имеет статус сироты и находится под опекой государства, сообщает «Віцебская вясна».


Руслан Винокуров. Фото: «Витебсикие вести»

Судебное заседание 13 июля прошло за закрытыми дверями. Судья объяснила, что это сделано «в интересах несовершеннолетнего потерпевшего».

Согласно протоколу, 13 мая директор лицея, находясь в своем кабинете, умышленно нанес телесные повреждения несовершеннолетнему учащемуся. В заключении эксперта говорится, что повреждения нанесены «путем сжимания рук, а также прижиманием к стене». Синяки зафиксировали на запястьях, груди и подбородке.

По словам одного из участников процесса, директор лицея не согласился с протоколом и заявил, что травмы на подбородке и груди не имеют никакого отношения к его действиям. Он объяснил, что пригласил учащегося лицея в свой кабинет для проведения воспитательной работы, так как тот грубил. Мол, он держал воспитанника за руки, «потому что хотел спасти его жизнь и здоровье». Педагог утверждал, что у учащегося был какой-то мотив, чтобы его оговорить.

По версии лицеиста, директор сильно прижал его к стене и держал рукой подбородок. Парень сказал, что когда он начал кричать в кабинете, администрация вызвала скорую помощь из областного психиатрического диспансера. Но врачи отказались отвезти юношу в психиатрическую клинику — и доставили в детскую больницу, где у него сняли побои.

Несовершеннолетний утверждает, что это не первый случай, когда администрация политехнического лицея запугивает непослушных учеников «девяткой» (так горожане называют психиатрическую клинику в поселке Витьба под Витебском).


Потерпевший. Фото: vitebskspring.org

Судья объявила перерыв в заседании, вернув материалы дела в милицию на доработку. Будет проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза (согласно документам и с учетом объяснений потерпевшего) и опрошены свидетели.

Руслан Винокуров назначен директором Витебского государственного политехнического профессионального лицея в 2019 году. До этого он 9 лет возглавлял областной комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды. В 2018 году переизбран в облсовет депутатов (от Новкинского избирательного округа № 9). Является членом президиума.

Пострадавший — сирота, окончил первый курс политехнического лицея, живет в общежитии. Директор Винокуров — его опекун.

На суде в качестве законного представителя парня выступала сотрудник отдела образования, спорта и туризма администрации Железнодорожного района Витебска. Ходатайство потерпевшего о защите его интересов в суде правозащитником Белорусского Хельсинкского комитета Павлом Левиновым суд отклонил.

За умышленное причинение телесных повреждений (часть 1 статьи 9.1 КоАП) предусмотрен штраф от 10 до 30 базовых величин или административный арест.

 
Теги: Витебск
 
 
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Суд в Витебске рассматривает административное дело в отношении директора Витебского политехнического лицея Руслана Винокурова, обвиняемого в умышленном...
 
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