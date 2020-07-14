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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С волнующими вопросами можно обратиться на прямые телефонные плесни С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти на субботние прямые телефонные линии. Так, в столице 18 июля с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит...

С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти на субботние прямые телефонные линии. Так, в столице 18 июля с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров. А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.