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Минчане просят сделать свободный доступ во дворик БГУ - появилась петиция

14.07.2020 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Появилась петиция, в которой горожане просят обеспечить свободный доступ во внутренний дворик БГУ. Там есть историко-культурные ценности, а также памятники известным деятелям Беларуси и мира. Обращение опубликовали на сайте Petitions.by и собираются направить в Мингорисполком.


Во внутреннем дворике БГУ. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во внутренний дворик БГУ нет свободного доступа для жителей и гостей Минска, отмечают авторы петиции. Между тем, там находится «цудоўны сквер, упрыгожаны мноствам помнікаў выдатным дзеячам Беларусі і свету (Францыску Скарыну, Ефрасінні Полацкай, Кірылу Тураўскаму, Сымону Буднаму, Васілю Цяпінскаму, Гандзі, Канфуцыю) і аточаны гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі».

Например, известно, что в список историко-культурных ценностей входит здание ректората БГУ.

Авторы петиции считают, что такая ситуация противоречит п. 1 ст. 75 Кодекса о культуре, по которому собственник или пользователь историко-культурной ценности должен предоставлять гражданам доступ к объекту не меньше чем на шесть месяцев на протяжении каждых десяти лет.


Здание ректората БГУ. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Минчане просят обеспечить свободный доступ к историко-культурным ценностям во внутреннем дворике БГУ, а также проверить возможность такого доступа на территориях других учебных заведений и «режимных» объектов Минска. Люди просят городские власти выложить список с днями свободного посещения этих объектов на ближайшие 10 лет на сайте горисполкома.

На момент публикации около 200 человек подписались под этой петицией.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В мае 2019 года TUT.BY обращался за комментарием в пресс-службу БГУ — спрашивали, планируют ли открывать дворик университета для посетителей.

Нам объясняли, что положение о пропускном и внутриобъектном режиме в университете действует с 2009 года. По нему находиться на территории БГУ можно по студенческим билетам или удостоверениям сотрудников. Групповые экскурсии свой приход во дворик Белгосуниверситета предварительно согласовывают с администрацией вуза. Однако двор открывали для обычных туристов на несколько дней во время II Европейских игр, которые проходили в Минске в июне 2019-го.

 
Теги: Минск
 
 
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Появилась петиция, в которой горожане просят обеспечить доступ во внутренний дворик БГУ. Он находится в центре столицы, украшен памятниками известным деятелям...
 
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