Минчане просят сделать свободный доступ во дворик БГУ - появилась петиция

Источник материала: Tut.by

Появилась петиция, в которой горожане просят обеспечить свободный доступ во внутренний дворик БГУ. Там есть историко-культурные ценности, а также памятники известным деятелям Беларуси и мира. Обращение опубликовали на сайте Petitions.by и собираются направить в Мингорисполком.



Во внутреннем дворике БГУ. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во внутренний дворик БГУ нет свободного доступа для жителей и гостей Минска, отмечают авторы петиции. Между тем, там находится «цудоўны сквер, упрыгожаны мноствам помнікаў выдатным дзеячам Беларусі і свету (Францыску Скарыну, Ефрасінні Полацкай, Кірылу Тураўскаму, Сымону Буднаму, Васілю Цяпінскаму, Гандзі, Канфуцыю) і аточаны гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі».

Например, известно, что в список историко-культурных ценностей входит здание ректората БГУ.

Авторы петиции считают, что такая ситуация противоречит п. 1 ст. 75 Кодекса о культуре, по которому собственник или пользователь историко-культурной ценности должен предоставлять гражданам доступ к объекту не меньше чем на шесть месяцев на протяжении каждых десяти лет.



Здание ректората БГУ. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Минчане просят обеспечить свободный доступ к историко-культурным ценностям во внутреннем дворике БГУ, а также проверить возможность такого доступа на территориях других учебных заведений и «режимных» объектов Минска. Люди просят городские власти выложить список с днями свободного посещения этих объектов на ближайшие 10 лет на сайте горисполкома.

На момент публикации около 200 человек подписались под этой петицией.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В мае 2019 года TUT.BY обращался за комментарием в пресс-службу БГУ — спрашивали , планируют ли открывать дворик университета для посетителей.

Нам объясняли, что положение о пропускном и внутриобъектном режиме в университете действует с 2009 года. По нему находиться на территории БГУ можно по студенческим билетам или удостоверениям сотрудников. Групповые экскурсии свой приход во дворик Белгосуниверситета предварительно согласовывают с администрацией вуза. Однако двор открывали для обычных туристов на несколько дней во время II Европейских игр, которые проходили в Минске в июне 2019-го.