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Пограничники пресекли перемещение через границу декоративных земноводных и аквариумных рыбок
14.07.2020 16:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 14 июля на участке пограничного поста «Боровое» военнослужащие Мозырского пограничного отряда пресекли попытку незаконного перемещения партии декоративных земноводных и аквариумных рыбок из Украины в Беларусь. Об этом
Как рассказали в ведомстве, доработанные кустарным способом пластиковые контейнеры с тритонами, лягушками и наполненные водой пакеты с аквариумными рыбками переносил на себе гражданин Беларуси.
В отношении задержанного начали административный процесс. Представителей фауны передали сотрудникам Гомельской таможни. Количество и сумма их оценки устанавливается.
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Представителей фауны передали сотрудникам Гомельской таможни. Количество и сумма их оценки устанавливается.
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