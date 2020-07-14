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Пограничники пресекли перемещение через границу декоративных земноводных и аквариумных рыбок

14.07.2020 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 14 июля на участке пограничного поста «Боровое» военнослужащие Мозырского пограничного отряда пресекли попытку незаконного перемещения партии декоративных земноводных и аквариумных рыбок из Украины в Беларусь. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.


Как рассказали в ведомстве, доработанные кустарным способом пластиковые контейнеры с тритонами, лягушками и наполненные водой пакеты с аквариумными рыбками переносил на себе гражданин Беларуси.


В отношении задержанного начали административный процесс. Представителей фауны передали сотрудникам Гомельской таможни. Количество и сумма их оценки устанавливается.

 
 
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Представителей фауны передали сотрудникам Гомельской таможни. Количество и сумма их оценки устанавливается.
 
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