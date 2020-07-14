Пограничники пресекли перемещение через границу декоративных земноводных и аквариумных рыбок

Источник материала: Tut.by

Утром 14 июля на участке пограничного поста «Боровое» военнослужащие Мозырского пограничного отряда пресекли попытку незаконного перемещения партии декоративных земноводных и аквариумных рыбок из Украины в Беларусь. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.





Как рассказали в ведомстве, доработанные кустарным способом пластиковые контейнеры с тритонами, лягушками и наполненные водой пакеты с аквариумными рыбками переносил на себе гражданин Беларуси.





В отношении задержанного начали административный процесс. Представителей фауны передали сотрудникам Гомельской таможни. Количество и сумма их оценки устанавливается.