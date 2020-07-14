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Правозащитники сообщают о 215 задержанных вечером 14 июля

15.07.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси вечером 14 июля задерживали людей, больше всего задержаний на улицах Минска. По состоянию на 01.30 15 июля правозащитники сообщают о как минимум 215 задержанных по всей стране, из них 150 — только в столице.

Напомним, в разных городах проходят несанкционированные акции протеста, они связаны с решением ЦИК о нерегистрации Валерия Цепкало и Виктора Бабарико в качестве кандидатов в президенты.

Правозащитники, пользователи соцсетей, а также читатели TUT.BY сообщают, что сотрудники ОМОН и сотрудники в гражданском часто используют грубую силу, избивают людей дубинками, ногами и кулаками. Это видно и на фото и видео с мест событий.


Сайт лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна» обновляет список задержанных. Только в Минске по состоянию на 00.20 среды забрали уже 150 человек.

Задержания начались около 8 часов вечера, они коснулись и журналистов. Так, на проспекте Независимости в Минске задержали корреспондента TUT.BY Алексея Судникова, но отпустили через несколько минут. Однако около полуночи он снова был задержан, вместе с еще одним корреспондентом TUT.BY — Всеволодом Зарубиным.

Задержаны на площади Победы журналисты «Радио Свабода» Алесь Пилецкий и Андрей Рябчик. Издание отмечает, что оба имели при себе удостоверения об аккредитации Министерства иностранных дел. После задержания стрим «Радио Свабода» остановился. После 23.00 стало известно, что журналистов этого издания отпустили.


Одними из первых задержали корреспондентов «Еврорадио» Михася Ильина и Артема Майорова. Сайт издания сообщает, что во время эфира было слышно, как Ильин успел крикнуть: «Мы журналисты». Позже их также отпустили.

В прямом эфире задержали и журналистку телеканала Belsat Катерину Андрееву. Кроме того, задержан журналист BBC Энди Смайт.

В списке задержанных также — иллюстратор и блогер Анатолий Чилик. Он опубликовал фото прямо из автозака.

А вот как проходили задержания на Немиге. Там сотрудники ОМОН вынесли нескольких человек из ресторана и погрузили в автозак.

Задерживают людей не только в центре столицы, но и на окраинах. Например, в Новой Боровой.

Читатели TUT.BY прислали видео оттуда и рассказали: «хватали людей прямо возле детской площадки, подъехали две милицейские машины и три микроавтобуса к дому № 1/1 по улице Небесная — прямо с велосипедов стаскивали».

Порядка 10 человек задержаны в Бресте, там на глазах у корреспондента TUT.BY милиционеры забрали пару — люди крепко держались за друг за друга и их вместе забросили в микроавтобус.

Позже стало известно как минимум о 35 задержанных в Бресте.

Известно и про задержания в таких городах: Пружаны (около 10 человек), Гомель (около 10 человек), Брест (порядка 10 человек), Солигорск (два человека, один из них — велосипедист), Бобруйск — как минимум четверо задержанных.

В Столбцах задержан Андрей Букато — координатор инициативной группы кандидата в президенты Сергея Черечня.


Если вас или ваших близких задержали вы можете обратиться к правозащитникам «Вясны»: (029) 841 39 81. Также по указанному номеру можно написать в Signal, WhatsApp, Telegram.

Если вы из Минска, и не можете найти своих близких, то нужно звонить в дежурные части РУВД:
Советское — 292−02−02
Заводское — 340−02−02
Московское — 247−18−15, 242−49−02
Ленинское — 367−62−02, 368−12−03
Октябрьское — 222−04−42
Партизанское — 278−48−56
Первомайское — 280−02−02
Фрунзенское — 207−67−67
Центральное — 288−02−02

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Беларуси вечером 14 июля задерживали людей, больше всего задержаний на улицах Минска. Напомним, в разных городах прошли несанкционированные акции протеста, они...
 
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