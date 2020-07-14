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Правозащитники сообщают о 215 задержанных вечером 14 июля
15.07.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси вечером 14 июля задерживали людей, больше всего задержаний на улицах Минска. По состоянию на 01.30 15 июля
Напомним, в разных городах проходят несанкционированные акции протеста, они связаны с решением ЦИК о нерегистрации Валерия Цепкало и Виктора Бабарико в качестве кандидатов в президенты.
Правозащитники, пользователи соцсетей, а также читатели TUT.BY сообщают, что сотрудники ОМОН и сотрудники в гражданском часто используют грубую силу, избивают людей дубинками, ногами и кулаками. Это видно и на фото и видео с мест событий.
Сайт лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна»
Задержания начались около 8 часов вечера, они коснулись и журналистов. Так, на проспекте Независимости в Минске задержали корреспондента TUT.BY Алексея Судникова, но
Задержаны на площади Победы журналисты «Радио Свабода» Алесь Пилецкий и Андрей Рябчик. Издание
Одними из первых задержали корреспондентов «Еврорадио» Михася Ильина и Артема Майорова. Сайт издания
В прямом эфире задержали и журналистку телеканала Belsat Катерину Андрееву. Кроме того, задержан журналист BBC Энди Смайт.
В списке задержанных также — иллюстратор и блогер Анатолий Чилик. Он опубликовал фото прямо из автозака.
А вот как проходили задержания на Немиге. Там сотрудники ОМОН вынесли нескольких человек из ресторана и погрузили в автозак.
Задерживают людей не только в центре столицы, но и на окраинах. Например, в Новой Боровой.
Читатели TUT.BY прислали видео оттуда и рассказали: «хватали людей прямо возле детской площадки, подъехали две милицейские машины и три микроавтобуса к дому № 1/1 по улице Небесная — прямо с велосипедов стаскивали».
Порядка 10 человек задержаны в Бресте, там на глазах у корреспондента TUT.BY милиционеры забрали пару — люди крепко держались за друг за друга и их вместе забросили в микроавтобус.
Позже стало известно как минимум о 35 задержанных в Бресте.
Известно и про задержания в таких городах: Пружаны (около 10 человек), Гомель (около 10 человек), Брест (порядка 10 человек), Солигорск (два человека, один из них — велосипедист), Бобруйск — как минимум четверо задержанных.
В Столбцах задержан Андрей Букато — координатор инициативной группы кандидата в президенты Сергея Черечня.
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В Беларуси вечером 14 июля задерживали людей, больше всего задержаний на улицах Минска. Напомним, в разных городах прошли несанкционированные акции протеста, они...
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