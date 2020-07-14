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Вечером вторника в центре Минска закрывали несколько станций метро

15.07.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске вечером 14 июля закрывали двери нескольких станций метро. В сообщениях пассажиров шла речь об «Октябрьской», «Немиге», «Фрунзенской», «Площади Победы», были закрыты также «Грушевка» и «Молодежная».


Двери станции метро «Октябрьская» вечером 14 июля. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

На дверях станций висели объявления о том, что они закрыты по техническим причинам, пассажирам приносят извинения за созданные неудобства.

В официальном твиттере Минского метрополитена нет никакой информации на этот счет.

Похоже, это связано с акциями протеста, которые проходят в Минске вечером 14 июля. Люди в столице и других городах стихийно выходят на улицу — они не согласны с тем, что ЦИК не зарегистрировал кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Сообщается о массовых задержаниях в разных городах Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Похоже, это связано с акциями протеста, которые проходят в Минске вечером 14 июля. Люди в столице и других городах стихийно выходят на улицу - они не согласны с тем,...
 
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