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Вечером вторника в центре Минска закрывали несколько станций метро
15.07.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске вечером 14 июля закрывали двери нескольких станций метро. В сообщениях пассажиров шла речь об «Октябрьской», «Немиге», «Фрунзенской», «Площади Победы», были закрыты также «Грушевка» и «Молодежная».
На дверях станций висели объявления о том, что они закрыты по техническим причинам, пассажирам приносят извинения за созданные неудобства.
В официальном
Похоже, это связано с акциями протеста, которые проходят в Минске вечером 14 июля. Люди в столице и других городах стихийно выходят на улицу — они не согласны с тем, что ЦИК не зарегистрировал кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Сообщается о
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Похоже, это связано с акциями протеста, которые проходят в Минске вечером 14 июля. Люди в столице и других городах стихийно выходят на улицу - они не согласны с тем,...
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