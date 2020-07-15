В гибели электромонтажника в Смолевичах в прошлом году обвинили двоих мастеров

Источник материала: Tut.by

Завершено расследование гибели электромонтажника в Смолевичах в сентябре прошлого года — под следствием находятся мастера двух организаций. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Происшествие произошло 19 сентября 2019 года. При работах по прокладке новой линии в одном из кабельных колодцев от удара током на месте погиб 36-летний электромонтажник из Молодечно, а его 31-летний напарник получил серьезные травмы.

Следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стало несоблюдение технических нормативных актов, а также нарушение требований проектов. Как оказалось, новый кабель согласно проекту следовало проложить в другом месте, а помимо этого работы были организованы с нарушениями норм безопасности. Обвинения были предъявлены сотрудникам двух организаций. Мастер электромонтажной компании обвиняется в нарушении проектов, повлекшем смерть человека, а мастеру эксплуатирующего предприятия энергетики вменяют в вину служебную халатность, ставшую причиной гибели рабочего. Оба находятся под подпиской о невыезде в ожидании судебного разбирательства.

Также в организации, чьих сотрудников привлекли к ответственности, были направлены требования по разработке соответствующей технической документации, в которой описывались бы безопасные способы проведения таких работ.