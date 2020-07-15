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В гибели электромонтажника в Смолевичах в прошлом году обвинили двоих мастеров
15.07.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Завершено расследование гибели электромонтажника в Смолевичах в сентябре прошлого года — под следствием находятся мастера двух организаций. Об этом
Происшествие
Следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стало несоблюдение технических нормативных актов, а также нарушение требований проектов. Как оказалось, новый кабель согласно проекту следовало проложить в другом месте, а помимо этого работы были организованы с нарушениями норм безопасности. Обвинения были предъявлены сотрудникам двух организаций. Мастер электромонтажной компании обвиняется в нарушении проектов, повлекшем смерть человека, а мастеру эксплуатирующего предприятия энергетики вменяют в вину служебную халатность, ставшую причиной гибели рабочего. Оба находятся под подпиской о невыезде в ожидании судебного разбирательства.
Также в организации, чьих сотрудников привлекли к ответственности, были направлены требования по разработке соответствующей технической документации, в которой описывались бы безопасные способы проведения таких работ.
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Завершено расследование гибели электромонтажника в Смолевичах в сентябре прошлого года - под следствием находятся мастера двух организаций.
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