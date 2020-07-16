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Александр Лукашенко: Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы

16.07.2020 19:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы. Об этом Президент заявил сегодня во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. В ходе ознакомления с условиями жизни и быта военнослужащих Александру Лукашенко рассказали об истории формирования, предназначении и боевых возможностях миротворческой роты, продемонстрировали различные варианты ее экипировки, вооружение и военную технику. В миротворческом подразделении бригады служат исключительно контрактники. Они могут выполнять задачи в рамках миссий ООН, ОДКБ и программы НАТО "Партнерство ради мира".


Президент посещает 103-ю воздушно-десантную бригаду


Александр Лукашенко: Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы


Белорусские миротворцы отличаются на всех военных конкурсах, занимая победные и призовые места. В 103-й бригаде Президенту также продемонстрировали розыгрыш боевого эпизода "Действие подвижного контрольно-пропускного пункта" и показное вождение под названием "вальс"  на БТР-70. В эти минуты Президент общается с воинским коллективом бригады. 

 
 
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Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы. Об этом Президент заявил сегодня во время посещения 103-й Витебской отдельной...
 
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