«У нас не Америка». В Бресте судили участников стихийной акции протеста

Источник материала: Tut.by

16 июля в Бресте судили жителей города, которых два дня назад задержали во время несанкционированной акции протеста . По версии милиции, 14 июля они незаконно «публично выражали общественно-политические интересы и протестовали против действующей власти».





14 июля во время протестной акции в Бресте за четыре часа задержали 45 человек. Восьмерых из них отпустили. Остальные ожидали суда в изоляторе временного содержания.

16 июля с самого утра в коридорах суда начали собираться родные и близкие задержанных. Жены искали мужей, сестры — братьев, коллеги — друзей. В тщетных попытках выяснить, когда же пройдут суды, они изучали электронное табло, заходили в канцелярию, звонили дежурному в изолятор временного содержания, опрашивали правозащитников, охрану у входа, журналистов и прохожих, читали тематические телеграм-чаты.

Информация поступала скудная и противоречивая. Одни говорили, что всех задержанных «вот-вот привезут», другие советовали не ждать и приходить после обеда, третьи и вовсе говорили, что административные дела могут рассматриваться на выездном судебном заседании в Ленинском райотделе милиции.



Брест 14 июля 2020 года

— А Иннокентия Попова привезли? — интересовалась у присутствующих супруга задержанного Ирина.

Иннокентия до обеда не привезли. Когда Ирина сможет увидеть мужа — пусть и в суде — никто ей объяснить не мог. Последний раз они виделись 14 июля. Иннокентий ушел в город без телефона. Вечером они должны были встретиться в кафе. Вместо этого муж позвонил Ирине с чужого мобильника и сказал, что его задержали. 15 июля Ирина до 2.00 прождала мужа у стен Ленинского РОВД и уехала домой ни с чем. Только на следующий день она узнала, что Иннокентия поместили в изолятор.

Ближе к 12.00 в суд привезли административные дела задержанных и на табло появились первые фамилии с пометкой ч.1 ст. 23.34 КоАП (нарушение правил организации массовых мероприятий). Иннокентий в списках не значился.



На время несанкционированной акции протеста ГАИ частично перекрыла проспект Машерова

«Осуществлял участие в пикетирование»

Одним из первых судили 24-летнего укладчика-упаковщика одного из частных предприятий города Романа Пушкина. По версии милиции, 14 июля вечером на проспекте Машерова он участвовал в несанкционированном мероприятии, «публично выражал общественно-политические интересы» и «протестовал против действующей власти».

— В присутствии массового скопления сознательно и намеренно, находясь в организованной цепи граждан вдоль проспекта Машерова, осуществлял участие в пикетировании, на которое не было получено соответствующее разрешение в горисполкоме, — зачитал протокол судья.



В этот автозак усадили Романа Пушкина 14 июля

Роман в суде сказал, что не участвовал в массовом мероприятии, но вину на всякий случай признал. По его словам, за несколько часов до начала протестной акции он встретился с другом. Они выпили пива, поговорили и разошлись. Позже в соцсетях Роман увидел ролик о том, что на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов собрались люди. На записи сотрудники милиции по громкоговорителю предупреждали собравшихся об административной ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

— Мне стало интересно. Я вышел пройтись.

— Участвовали в массовом мероприятии? В связи с этим вышли? Протест высказывать? - уточнил судья.

— Нет

— А для чего вышли?

— Интересно стало. Вышел пройтись.

— А в чем вину тогда признаете, если вышли пройтись? Вам вменяется то, что вы незаконно участвовали в массовых мероприятиях.

— Я признаю это. Но я не хлопал. Ничего не высказывал. Просто находился в то время в том месте.

— А с какой целью вы там находились? Милиция предупреждала о том, что проводится незаконное массовое мероприятие?

— Да.

— Вы не ушли, когда были предупреждения? Остались стоять? То есть продолжили выражать протест?

— Да.

Свидетель по делу был только один — сотрудник милиции. По его словам, о готовящейся протестной акции «органы» узнали в соцсетях. Милиционер рассказал, что 14 июля с 19.00 до 23.00 он работал на проспекте Машерова в группе информирования — предупреждал граждан по громкоговорителю об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Свидетель рассказал, что заметил Романа Пушкина возле магазина «Электросила».

— Его несколько раз предупреждали сотрудники милиции, в том числе и в гражданской форме, о том, что необходимо покинуть данную территорию. Я не помню, что он им сказал, почему не покидает данную территорию. (…) К нему подходили несколько раз. По-моему, около четырех раз. Предупреждали его. И потом он был задержан. Сам момент задержания я не видел, — рассказал милиционер.

Роман выслушал милиционера, но с его трактовкой событий не согласился.

— Когда я проходил возле «Электросилы» в рупор никто не говорил. Я видел только на видео, как милиционеры предупреждали по громкоговорителю. Я шел, разговаривал по телефону. Мне сотрудники милиции (которые шли по аллее проспекта Машерова в линию — TUT.BY) сказали развернуться и идти в другую сторону. Я спросил почему и объяснил, что мне нужно пройти в сторону ЦУМа. Мне опять сказали развернуться. Я не возражал, сказал, что обойду их через двор. Они сказали: «хорошо». Я развернулся и через два метра меня задержали, — объяснил Роман.

Изучив материалы дела судья признал молодого человека виновным в нарушении порядка организации массового мероприятия и назначил 30 базовых величин штрафа (810 рублей).

«Мы опять застелили кровати и легли спать»

В соседнем кабинете в одно время с Романом судили еще одного участника акции — Андрея Приставко.

Андрея задержали около 23.00 на бульваре Космонавтов. К колонне протестующих, которая шла в сторону проспекта Машерова, подъехали бусики, выскочил ОМОН и парень попал под хапун. До суда он сидел в изоляторе:

— Нам в ИВСе о суде ничего не говорили. Вчера нам сказали сдавать белье, мол, возможно будет суд. Вечером сказали: «извините, нет». Мы опять застелили кровати и легли спать. К нам по-человечески в ИВСе относились. Условия были нормальные.



Задержание на бульваре Космонавтов

Андрей факт своего участия в протестной акции не отрицал, но с пояснениями милиционера, который свидетельствовал у него на суде, не согласился:

— Я участвовал в акции, я намеренно туда пошел, но было не так, как рассказывал милиционер.

Андрея, как и Романа, признали виновным по той же статье КоАП и назначили такое же наказание.

«Что значит находился в толпе?!»

Административные дела над задержанными во время акции рассматривали в трех залах суда.

Брестчанин Александр Чернецкий получил, как и большинство, 30 базовых величин штрафа. Парня задержал ОМОН на проспекте Машерова, возле ресторана KFC.

— Я проходил мимо, шел на встречу с девушкой. Мне не совсем понятно, почему в суде говорили о том, что я находился в толпе. Брест город немаленький. Людей на улицах всегда много. Что значит находился в толпе?! Мы всегда, по-сути, в толпе находимся. С теми показаниями, которые давал против меня сотрудник, я не согласен. Никто меня в рупор не предупреждал (об участии в несанкционированном мероприятии — TUT.BY), никто ко мне из милиции не подходил и не предупреждал о том, что я совершаю какое-то правонарушение. Он еще говорил, что шел от меня в 10−15 метрах и слышал, что я разговаривал с кем-то и высказывал недовольство действующей властью. Это неправда. Ничего такого не было, — поделился Александр.

«Мне сказали, что я должен признать свою вину»

Около 14.00 в зал суда пригласили брестского предпринимателя, директора частной фирмы Юрия Капуцкого. Судья зачитал однотипный протокол: стоял на проспекте Машерова, публично выражал общественно-политические интересы, протестовал против действующей власти, осуществлял участие в незаконном пикетировании.





Юрий Капуцкий признал свою вину. 14 июля около 19.00 он стоял возле остановки на проспекте Машерова и общался со знакомыми.

— Известно ли вам, что там проводилось какое-то несанкционированное массовое мероприятие? - спросил судья.

— Конечно.

— Принимали ли вы участие в этом несанкционированном массовом мероприятии?

— Естественно принимал участие.

— Что за массовое мероприятие там проводилось?

— Вот этого я не могу сказать.

— Так в чем вы принимали участие?

— Ну раз там было массовое мероприятие и я там был, значит я в нем принимал участие.

— А в чем вы признаете вину?

— Ну как?! В участии в несанкционированном массовом мероприятии.

— В каком?

— Которое там проходило.

— Что это за массовое мероприятие?

— Ну я же не знаю.

— Так, а в чем вы тогда вину признаете? Если вы: «я признаю вину, но я не знаю в чем»…

— Мне сказали, что я должен признать свою вину.

— Кто вам сказал?

— Сотрудники милиции.

— Пишут: «публично выражал общественно-политические интересы и протестовал против действующей власти». Было такое?

— Да. Я, правда, не знаю, как это проявлялось.

— Юрий Федорович, я у вас спрашиваю.

— Я же не знаю, как это проявляется.

— Вы это делали?

— Что? Я лозунги не выкрикивал. Присутствовал. Выражал свое негодование…

— Чем именно выражали?

— Внешним видом.

— Негодование по отношению к чему? - вздохнул судья.

— По отношению к происходящей ситуации вокруг, видимо, — вздохнул Юрий.

— Вокруг на улице?

— Наверное…

— Юрий Федорович, я вам предлагаю более конкретно давать пояснения по делу.

— Вы хотите задать вопрос какой-то конкретный? Так задайте!

— Я задал вам конкретный вопрос…

— Находился и протестовал.



Юрия Капуцкого (крайний слева в белой рубашке) заводят в автозак

После выступления Юрия в суде объявили перерыв до выяснения причин неявки свидетеля-милиционера. Как выяснилось, причина отсутствия банальная, но уважительная. Милиционер в это время свидетельствовал на аналогичном процессе в другом кабинете. Когда он освободился, суд продолжился.

Свидетелем оказался тот же сотрудник, который давал пояснения и на суде у Романа Пушкина. Тем, кто на том процессе не был, он рассказал, что 14 июля работал в группе информирования на проспекте Машерова. Возле магазина «Электросила» он заметил Юрия Капуцкого, видел, как другие сотрудники милиции несколько раз его «предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии».

— Здесь указано, что он, являясь участником массового мероприятия, которое вы описали, публично выражал общественно-политические интересы и публично протестовал против действующей власти. Было такое, — продолжил разбираться в протокольных формулировках судья.

— «Публично протестовал против действующей власти». Было такое…

— В чем это выражалось?

— Это выражалось в момент общения между гражданами, среди которых он находился, а также в момент общения с сотрудниками милиции он высказывал общественно-политический интерес, когда они подходили его предупреждать, — попытался объяснить свидетель.

Судья изучил материалы дела и огласил приговор: виновен, 30 базовых штрафа.

«Меня подхватили под руки и отнесли в машину»

После Юрия рассмотрели административное дело 41-летнего Дениса Кухарчука. Тот же судья, та же статья, те же формулировки в протоколе и тот же результат.

Выражение «общественно-политического интереса» и «публичный протест против действующей власти» обошлись Денису в стандартные 30 базовых величин штрафа.



Денис Кухарчук

Вину в участии в несанкционированной акции он признал:

— Приехал на проспект, прогулялся в сторону Советской от бульвара Космонавтов. Потом услышал звук спецсигналов. Развернулся и пошел посмотреть. Это было на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова. Там работали сотрудники ГАИ: мужчина и женщина. Я остановился и смотрел, как они профессионально регулируют транспортные потоки. В какой-то момент ко мне подошли сотрудники ОМОНа и попросили меня отойти в сторону. Я отошел в сторону, они отошли, и я дальше подошел и смотрел за работой инспекторов. Через какое-то время меня подхватили под руки и отнесли в машину. Все.

После Дениса Кухарчука в зал зашел актер брестского театра драмы Денис Сокол. Его с коллегами задержал 14 июля ОМОН на проспекте Машерова. Денис попросил перенести заседание, чтобы он мог заключить договор с адвокатом.

— После задержания я требовал, чтобы мне предоставили адвоката. Мне отказали. Мало того, запретили даже сделать хотя бы один звонок. Мотивировали это тем, что «у нас не Америка», — сообщил в суде Денис.



Денис Сокол

Суд принял решение перенести заседание на 17 июля. На свободе Денис пояснил TUT.BY, что после задержания к нему применили физическую силу за то, что он пытался снимать в райотделе видео на телефон.

По словам брестчанина, в результате инцидента он получил травмы. После суда он направился на экспертизу, чтобы определить тяжесть полученных телесных повреждений и решить вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Сутки и штрафы

16 июля также рассмотрели административные дела Виталия Бритько (15 суток ареста), Евгения Синяка (15 суток ареста), Павла Швейкуса (15 суток ареста), журналиста Данила Палянского (30 базовых штрафа), В. Афанасьева (30 базовых), Д. Куракина (30 базовых), П. Осташени (30 базовых), И. Жиловца (30 базовых), О. Бузука (30 базовых).

Около 17.00 в суд привезли Иннокентия Попова. Его оштрафовали на 30 базовых величин, сообщил TUT.BY правозащитник Владимир Величкин.



Журналист Данила Полянский