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В санстанции рассказали, на какие пляжи Гомеля лучше не ходить
17.07.2020 13:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 8 по 14 июля специалисты Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии
Всего специалисты проверили 10 пляжей. Нарушения требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов нашли на пляжах «Каскад-2» по ул. П. Бровки (со стороны ул. Свиридова), «Прудковский», «Озерный» на Сельмаше и «Новобелицкий».
Ограничено купание детей на пляжах «Каскад-2» по ул. П. Бровки и «Западный». А на пляжах «Озерный» и «Каскад-1» по ул. П. Бровки (со стороны ул. Каменщикова) ограничено купание как детей, так и взрослых.
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С 8 по 14 июля специалисты Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинг городских пляжей и рассказали, какие из них лучше пока не...
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