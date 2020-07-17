В санстанции рассказали, на какие пляжи Гомеля лучше не ходить

Источник материала: Tut.by

С 8 по 14 июля специалисты Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинг городских пляжей и рассказали, какие из них лучше пока не посещать.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Всего специалисты проверили 10 пляжей. Нарушения требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов нашли на пляжах «Каскад-2» по ул. П. Бровки (со стороны ул. Свиридова), «Прудковский», «Озерный» на Сельмаше и «Новобелицкий».

Ограничено купание детей на пляжах «Каскад-2» по ул. П. Бровки и «Западный». А на пляжах «Озерный» и «Каскад-1» по ул. П. Бровки (со стороны ул. Каменщикова) ограничено купание как детей, так и взрослых.