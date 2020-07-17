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«Власти пытаются остановить наше вещание». Руководство «Радыё Свабода» сделало заявление
17.07.2020 14:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За время предвыборной кампании было задержано пять журналистов «Радыё Свабода». Как заявила Дейзи Синделар, исполняющая обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода, власти пытаются остановить вещание и помешать зрителям получить доступ к достоверным новостям.
«Тот факт, что наши коллеги подверглись нападению посреди прямой трансляции, не оставляет сомнений в том, что власти пытаются остановить наше вещание и помешать аудитории получить доступ к достоверным новостям», — говорится в официальном заявлении Дейзи Синделар, исполняющей обязанности президента Радио Свобода.
Буквально на днях, 15 июля, жестко и брутально был задержан журналист Радыё Свабода Антон Трофимович. В задержании участие принимали семь сотрудников ОМОНа. На журналиста
Всего за время предвыборной кампании и акций протестов было задержано пять сотрудников «Радыё Свабода». Анонимные источники прислали журналистам аудиозаписи, на которых слышны, возможно разговоры милиции (официально это не подтверждено). Если эти записи достоверные, то они говорят о том, что сотрудники понимали, кого задерживают и делали это целенаправленно.
«Согласно аудиозаписи, это рассчитанные, скоординированные нападения на профессиональных журналистов — журналистов, аккредитованных Министерством иностранных дел Беларуси», — заявила Дейзи Синделар.
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За время предвыборной кампании было задержано пять журналистов «Радыё Свабода». Как заявила Дейзи Синделар, исполняющая обязанности президента, власти пытаются...
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