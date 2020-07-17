«Власти пытаются остановить наше вещание». Руководство «Радыё Свабода» сделало заявление

Источник материала: Tut.by

За время предвыборной кампании было задержано пять журналистов «Радыё Свабода». Как заявила Дейзи Синделар, исполняющая обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода, власти пытаются остановить вещание и помешать зрителям получить доступ к достоверным новостям.



Антона Трофимовича задержали 15 июля, у него сломан нос. Фото: Радыё Свабода

«Тот факт, что наши коллеги подверглись нападению посреди прямой трансляции, не оставляет сомнений в том, что власти пытаются остановить наше вещание и помешать аудитории получить доступ к достоверным новостям», — говорится в официальном заявлении Дейзи Синделар, исполняющей обязанности президента Радио Свобода.

Буквально на днях, 15 июля, жестко и брутально был задержан журналист Радыё Свабода Антон Трофимович. В задержании участие принимали семь сотрудников ОМОНа. На журналиста надели наручники и поставили на колени, в рот засунули кулак, чтобы не кричал, разбили нос. Позже медики зафиксировали перелом носа и наложили несколько швов. Антон Трофимович собирается обратиться в Следственный комитет с заявлением о привлечении к ответственности сотрудников ОМОНа.

Всего за время предвыборной кампании и акций протестов было задержано пять сотрудников «Радыё Свабода». Анонимные источники прислали журналистам аудиозаписи, на которых слышны, возможно разговоры милиции (официально это не подтверждено). Если эти записи достоверные, то они говорят о том, что сотрудники понимали, кого задерживают и делали это целенаправленно.

«Согласно аудиозаписи, это рассчитанные, скоординированные нападения на профессиональных журналистов — журналистов, аккредитованных Министерством иностранных дел Беларуси», — заявила Дейзи Синделар.