ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Власти пытаются остановить наше вещание». Руководство «Радыё Свабода» сделало заявление

17.07.2020 14:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За время предвыборной кампании было задержано пять журналистов «Радыё Свабода». Как заявила Дейзи Синделар, исполняющая обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода, власти пытаются остановить вещание и помешать зрителям получить доступ к достоверным новостям.


Антона Трофимовича задержали 15 июля, у него сломан нос. Фото: Радыё Свабода

«Тот факт, что наши коллеги подверглись нападению посреди прямой трансляции, не оставляет сомнений в том, что власти пытаются остановить наше вещание и помешать аудитории получить доступ к достоверным новостям», — говорится в официальном заявлении Дейзи Синделар, исполняющей обязанности президента Радио Свобода.

Буквально на днях, 15 июля, жестко и брутально был задержан журналист Радыё Свабода Антон Трофимович. В задержании участие принимали семь сотрудников ОМОНа. На журналиста надели наручники и поставили на колени, в рот засунули кулак, чтобы не кричал, разбили нос. Позже медики зафиксировали перелом носа и наложили несколько швов. Антон Трофимович собирается обратиться в Следственный комитет с заявлением о привлечении к ответственности сотрудников ОМОНа.

Всего за время предвыборной кампании и акций протестов было задержано пять сотрудников «Радыё Свабода». Анонимные источники прислали журналистам аудиозаписи, на которых слышны, возможно разговоры милиции (официально это не подтверждено). Если эти записи достоверные, то они говорят о том, что сотрудники понимали, кого задерживают и делали это целенаправленно.

«Согласно аудиозаписи, это рассчитанные, скоординированные нападения на профессиональных журналистов — журналистов, аккредитованных Министерством иностранных дел Беларуси», — заявила Дейзи Синделар.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За время предвыборной кампании было задержано пять журналистов «Радыё Свабода». Как заявила Дейзи Синделар, исполняющая обязанности президента, власти пытаются...
 
Новости дня
Новости общества
 
В санстанции рассказали, на какие пляжи Гомеля лучше не ходить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика