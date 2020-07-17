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В НОК чествовали чемпионов и призеров Олимпиады-80
17.07.2020 21:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДушевно и радушно сегодня прошла встреча и в Национальном олимпийском комитете Беларуси. Отметить значимую дату собрались те, кого до сих пор объединяет любовь к спорту. Чемпионы и призеры Олимпиады 1980 года. Спустя 40 лет яркий праздник, который в том числе принимал Минск, вспоминали участники исторических событий. В атмосферу побед прошлых лет окунулся и мой коллега Станислав Липский.
Леонид Тараненко, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике: "Мишка улетает, да. Это трогательные, конечно, кадры, особенно голос Лещенко вызывает дрожь по всему организму".
Этот момент навсегда останется в памяти чемпионов и призеров Олимпиады-80. Старт, который, по сути, открыл СССР всему миру. Даже у Леонида Тараненко, олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике, казалось бы, человека из стали в этот момент наворачивается слеза.
Леонид Тараненко, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике: "На самом деле было очень жаль прощаться с Олимпиадой, потому что Олимпиада эта была для советского народа прорывная. Никто не ожидал увидеть воочию такое количество спортсменов. Вот они перед глазами".
Сегодня они уже перед нашими глазами. Это гордость и слава белорусского спорта. Кстати, в 1980 Беларусь в составе сборной СССР представляли 46 атлетов и 30 из них стали призерами Игр, завоевав потрясающие 33 медали. В том числе вспомнить и те моменты сегодня собрались чемпионы на специальном приеме в НОКе в честь 40-летия той Олимпиады. Олег Логвин, к слову, одним из первых поднялся на высшую ступень пьедестала.
Олег Логвин, олимпийский чемпион по велоспорту в командной гонке: "На то время именно собрался весь велосипедный мир, сильнейшие, именно тот социалистический лагерь. Результаты, конечно, были очень высокие на то время, даже при том техническом обеспечении: свыше 50 километров средняя скорость. Честно скажу, что Олимпиада была настолько организована прекрасно, что по организации я считаю, что одна из лучших вообще в мире в то время".
Хранится память о той Олимпиаде и на самом почетном месте штаб-квартиры НОК Беларуси. Разумеется, в Музее олимпийской славы Национального олимпийского комитета есть и вот этот раритетный экспонат - факел Олимпиады-80. Здесь надпись "Александру Медведю в память о зажжении олимпийского огня". Все мы помним то знаменитое движение трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе, после которого в чаше стадиона «Динамо» засиял огонь Олимпийских игр.
На главной арене страны тогда прошли игры олимпийского футбольного турнира. Кроме Минска и Москвы, соревнования принимал Киев, Ленинград и Таллин. Та Олимпиада навсегда изменила представление иностранцев о Советском Союзе. Как и II Европейские игры о Беларуси, подчеркивает олимпийский чемпион по фехтованию Александр Романьков.
Александр Романьков, олимпийский чемпион по фехтованию: "Люди были удивлены тем, что у нас Европа. Вот также и тогда, они приезжали, видели доброту нашу, самое главное – то, что не везде такое есть".
Олег Логвин, олимпийский чемпион по велоспорту в командной гонке: "То, что сегодня страной и государством тратятся огромные средства, то, что я вижу, на развитие спорта, это действительно и это очевидно. За это, наверно, большое спасибо".
На Олимпиаде-80 было разыграно 203 комплекта медалей - у советских спортсменов в активе 193 награды, символично 80 из которых золотые и, разумеется, первая строка медального зачета. Белорусы тогда завоевали 14 наград высшей пробы. А мировой рекорд Леонида Тараненко в тяжелой атлетике до сих никем не побит.
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Душевно и радушно сегодня прошла встреча и в Национальном олимпийском комитете Беларуси. Отметить значимую дату собрались те, кого до сих пор объединяет любовь к...
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