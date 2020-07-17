Милиция ищет оскорбивших в интернете активистов БРСМ: двоих оштрафовали, шестерым грозит «уголовка»

Источник материала: Tut.by

Милиция устанавливает личности тех, кто оскорбил в интернете участников одного из пикетов. Шесть человек могут привлечь к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе МВД.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

«Вечером 5 июня в одном из телеграм-каналов были опубликованы персональные данные и ссылки на страницы в соцсетях людей, которые участвовали в пикете у торгового центра в Минске. В этот же день через виртуальные сообщения в их адрес начали поступать оскорбления. В итоге молодые люди написали коллективное обращение в милицию», — сказано в сообщении.

Силовики установили личности двух человек — 30-летнего уроженца Грузии и 23-летнего минчанина. Мужчины обозвали одну из заявительниц девушкой легкого поведения. Их оштрафовали за оскорбление — на 20 базовых величин каждого.

Кроме того, 20-летняя минчанка разместила в своей соцсети скриншот аккаунта участницы пикета и подписала оскорбительными словами.

«Пост стал публичным, поэтому на девушку было решено подать в суд для привлечения ее уже к уголовной ответственности», — рассказали в милиции и добавили, что аналогичные заявления рассмотрят еще в отношении пятерых пользователей.

Милиция устанавливает личности других оскорблявших заявительницу — всего около 50 человек. Пресс-служба также опубликовала скриншоты страниц соцсетей с оскорблениями и видео с извинениями одного из фигурантов.

Ведомство предупреждает: «каждый „диванный тролль“ или „виртуальный боец“ должен быть готов к тому, что после очередного призыва, комментария, письма, содержащих угрозы, оскорбления или клевету в любой форме, его найдут и привлекут к установленной законом ответственности».