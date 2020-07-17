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Милиция ищет оскорбивших в интернете активистов БРСМ: двоих оштрафовали, шестерым грозит «уголовка»
18.07.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция устанавливает личности тех, кто оскорбил в интернете участников одного из пикетов. Шесть человек могут привлечь к уголовной ответственности,
«Вечером 5 июня в одном из телеграм-каналов были опубликованы персональные данные и ссылки на страницы в соцсетях людей, которые участвовали в пикете у торгового центра в Минске. В этот же день через виртуальные сообщения в их адрес начали поступать оскорбления. В итоге молодые люди написали коллективное обращение в милицию», — сказано в сообщении.
Силовики установили личности двух человек — 30-летнего уроженца Грузии и 23-летнего минчанина. Мужчины обозвали одну из заявительниц девушкой легкого поведения. Их оштрафовали за оскорбление — на 20 базовых величин каждого.
Кроме того, 20-летняя минчанка разместила в своей соцсети скриншот аккаунта участницы пикета и подписала оскорбительными словами.
«Пост стал публичным, поэтому на девушку было решено подать в суд для привлечения ее уже к уголовной ответственности», — рассказали в милиции и добавили, что аналогичные заявления рассмотрят еще в отношении пятерых пользователей.
Милиция устанавливает личности других оскорблявших заявительницу — всего около 50 человек. Пресс-служба также опубликовала скриншоты страниц соцсетей с оскорблениями и видео с извинениями одного из фигурантов.
Ведомство предупреждает: «каждый „диванный тролль“ или „виртуальный боец“ должен быть готов к тому, что после очередного призыва, комментария, письма, содержащих угрозы, оскорбления или клевету в любой форме, его найдут и привлекут к установленной законом ответственности».
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Милиция устанавливает личности тех, кто оскорбил в интернете участников одного из пикетов.
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