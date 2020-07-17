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В эти выходные часть тусовочной Октябрьской станет пешеходной

18.07.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти выходные на улице Октябрьской появится пешеходная зона. Об этом сообщил в фейсбуке арт-директор бара «Хулиган» Макс Старцев.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Участок на Октябрьской перекрыли с 19.00 пятницы, он будет пешеходным до утра понедельника. Это пробная мера, а вообще идея с пешеходкой постепенно должна улучшить атмосферу на улице.

«Это одна из многих мер, запланированных администрацией района и Ленинским РУВД в тесном диалоге с резидентами улицы, — написал Макс Старцев. — Я не стану сейчас описывать все запланированные активности. Вместо этого буду отчитываться вам о конкретных результатах и успехах по мере их возникновения».

Напомним, недавно рестораторы с Октябрьской (и не только) жаловались, что в последнее время на улицу приезжают люди, которые включают громкую музыку, мусорят. Кто-то даже говорил о смерти культовой улицы.

Рестораторы объединили усилия и придумали план, который поддерживает РУВД. Например, поставят больше мусорных баков, биотуалеты. Владельцы заведений просили у милиции и помочь убрать кальяны, которые курят из припаркованных машин.

 
 
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В эти выходные на улице Октябрьской появится пешеходная зона. Об этом сообщил в фейсбуке арт-директор бара «Хулиган» Макс Старцев.
 
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