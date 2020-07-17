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В эти выходные часть тусовочной Октябрьской станет пешеходной
18.07.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эти выходные на улице Октябрьской появится пешеходная зона. Об этом
Участок на Октябрьской перекрыли с 19.00 пятницы, он будет пешеходным до утра понедельника. Это пробная мера, а вообще идея с пешеходкой постепенно должна улучшить атмосферу на улице.
«Это одна из многих мер, запланированных администрацией района и Ленинским РУВД в тесном диалоге с резидентами улицы, — написал Макс Старцев. — Я не стану сейчас описывать все запланированные активности. Вместо этого буду отчитываться вам о конкретных результатах и успехах по мере их возникновения».
Напомним, недавно рестораторы с Октябрьской (и не только) жаловались, что в последнее время на улицу приезжают люди, которые включают громкую музыку, мусорят. Кто-то даже
Рестораторы объединили усилия и придумали план, который поддерживает РУВД. Например, поставят больше мусорных баков, биотуалеты. Владельцы заведений
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В эти выходные на улице Октябрьской появится пешеходная зона. Об этом сообщил в фейсбуке арт-директор бара «Хулиган» Макс Старцев.
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