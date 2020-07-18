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Аграрии Минской области приступили к уборке озимых культур и уверены: показатели превысят прошлогодние

18.07.2020 22:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Залог хорошего урожая - это не только соблюдение технологий и современная техника, это еще и трудолюбивые руки, те, что в поле от рассвета до заката, руки, которые знают и любят свою землю. Аграрии Минской области приступили к уборке озимых культур. И хотя работы в полях начались немного позже, чем год назад, специалисты уверены: показатели точно превысят прошлогодние. Александра Кавелич продолжит. 

К массовой жатве в Минской области пока не приступили 

Техосмотр в экспресс-формате. Как подготовить комбайн к маршруту, Анатолий Козловский знает не понаслышке. Больше 20 лет за рулем мощной машины. В этом году хлебное дело стало и семейным. Рядом с опытным механизатором 17-летний сын. Вадим - выпускник, тоже готовится получить аграрную профессию. Пока - практика. Для этого семейного экипажа уборочная началась около недели назад. 
К массовой жатве в Минской области пока не приступили. Озимые убирают локально, в южных районах. Например, в Столбцовском техника - в рапсовых полях. Эта культура, как правило, созревает раньше других. 
В хозяйстве "Агронеманский" рапсом еще осенью засеяли 250 гектаров. Грузовики с черными семенами сейчас быстро отправляются на зерносушильные комплексы. Тут его готовят к дальнейшей переработке. Потом из рапса выжмут масло и приготовят корм для животных.
В этом году уборку в регионе начали немного позже, чем в прошлом, из-за влажной погоды. Однако именно это, по словам аграриев, и способствует хорошему урожаю. Климатические условия только помогают улучшить показатели по разным культурам. 

Самая продуктивная работа в хозяйствах Минской области еще впереди 

В северных районах пока только отмечают зажинки. Именно во время щедрого праздника хлеборобы под аккомпанемент самобытных мотивов отправляются в поле, чтобы получить первый в сезоне урожай. И дать старт новым рекордам. 
В ближайшие дни хлебную эстафету подхватят все регионы страны. Впереди у аграриев те несколько недель, которые пополнят общий каравай. 

 
 
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Залог хорошего урожая - это не только соблюдение технологий и современная техника, это еще и трудолюбивые руки, те, что в поле от рассвета до заката, руки, которые...
 
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