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С некоторых полей в Быховском районе собирают до 90 центнеров с гектара зеленого гороха

19.07.2020 08:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности вносит и зеленый горох. Так, до 90 центнеров с гектара собирают в Быховском районе с некоторых полей. Это почти в 3 раза больше, чем средняя урожайность по республике. И на уровне мировых аграриев. Хотя еще недавно у Быховского завода (крупнейшего производителя плодово-овощной консервации в Беларуси) были финансовые трудности – уже 5-й год он находится в стадии оздоровления. Как удалось преодолеть кризис – расскажет Ксения Лебедева. 

За 12 часов перерабатывают 50 тонн гороха 

Какой праздник без оливье? Как символ ставит каждая хозяйка. Так вот, значительную часть белорусского зеленого горошка выращивают на полях Могилевщины и упаковывают здесь.
Александр Бондарев,  управляющий Быховским консервно-овощесушильным заводом: "Все понимают важность этого периода заготовки, переработки. Добросовестно и без проволочек. Это дает возможность хорошей заработной платы, она должна составить в период уборки гороха не менее 800 рублей. Это людей, которые задействованы на переработке гороха. А те, кто работает в поле, зарплата будет свыше 1,5 тысячи рублей". 

Александра Ивановича назначили сюда управляющим недавно. 5 лет назад предприятию диагностировали банкротство. Выходят по сей день и до 2022 года. Руководитель говорит, что успех, которого достигли за короткое время, - все благодаря людям.

С некоторых полей в Быховском районе собирают до 90 центнеров с гектара зеленого гороха

Уборка зеленого горошка стартовала 27 июня 

Чтобы горошек был сладким и сочным, важно его вовремя убрать, поэтому техника в полях в это время работает все 24 часа в сутки, невзирая на погоду. Сейчас на часах почти  22:40. Но самое важное во всей этой цепочке -профессионализм людей, которые его убирают и готовят на заводе. 
Василий работает 4 года водителем погрузчика на заводе, в сезон уборки переходит на комбайн, за баранку садится в 6 вечера и только в 6 утра отправляется домой. 
Геннадий Павлович на должность главного агронома перешел из Института овощеводства. При нем все удивились потенциалу местных полей. В этом году поставили планку удвоить прежние показатели с гектара до 35 центнеров, но даже превзошли.

С некоторых полей в Быховском районе собирают до 90 центнеров с гектара зеленого гороха


Геннадий Варакса, главный агроном Быховского консервно-овощесушильного завода: "На отдельных участках данного поля урожай до 90 центнеров с га. Для сравнения скажу, что по республике урожайность около 35 ц с га, Франция получает около 60, Канада - 80. То есть, мы можем работать, как лучшие фирмы мира. Самое главное в возделывании зеленого горошка - строгое соблюдение регламента. Надо чувствовать почву". 

Экспорт зеленого горошка в Израиль 

С 380 гектаров, засеянных весной зеленым горошком, в августе ждут порядка 2 тысяч тонн урожая. Кроме него, завод производит обеденную группу - щи, борщи, холодники. Консервы особенно пользуются спросом в России, Казахстане, Узбекистане. А вот в Израиле любят березовый сок. Сейчас заключают договор о поставке туда и нашего зеленого горошка. К слову, сегодня на него спрос высокий, реализуют только по предоплате, а зарабатывать можно более полутора миллионов рублей в месяц. 

 
 
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Весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности вносит и зеленый горох. Так, до 90 центнеров с гектара собирают в Быховском районе с некоторых полей. Это...
 
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