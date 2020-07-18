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За 12 часов перерабатывают 50 тонн гороха







Уборка зеленого горошка стартовала 27 июня

Экспорт зеленого горошка в Израиль

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С некоторых полей в Быховском районе собирают до 90 центнеров с гектара зеленого гороха Весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности вносит и зеленый горох. Так, до 90 центнеров с гектара собирают в Быховском районе с некоторых полей. Это...

Весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности вносит и зеленый горох. Так, до 90 центнеров с гектара собирают в Быховском районе с некоторых полей. Это почти в 3 раза больше, чем средняя урожайность по республике. И на уровне мировых аграриев. Хотя еще недавно у Быховского завода (крупнейшего производителя плодово-овощной консервации в Беларуси) были финансовые трудности – уже 5-й год он находится в стадии оздоровления. Как удалось преодолеть кризис – расскажетКакой праздник без оливье? Как символ ставит каждая хозяйка. Так вот, значительную часть белорусского зеленого горошка выращивают на полях Могилевщины и упаковывают здесь.Александра Ивановича назначили сюда управляющим недавно. 5 лет назад предприятию диагностировали банкротство. Выходят по сей день и до 2022 года. Руководитель говорит, что успех, которого достигли за короткое время, - все благодаря людям.Чтобы горошек был сладким и сочным, важно его вовремя убрать, поэтому техника в полях в это время работает все 24 часа в сутки, невзирая на погоду. Сейчас на часах почти 22:40. Но самое важное во всей этой цепочке -профессионализм людей, которые его убирают и готовят на заводе.Василий работает 4 года водителем погрузчика на заводе, в сезон уборки переходит на комбайн, за баранку садится в 6 вечера и только в 6 утра отправляется домой.Геннадий Павлович на должность главного агронома перешел из Института овощеводства. При нем все удивились потенциалу местных полей. В этом году поставили планку удвоить прежние показатели с гектара до 35 центнеров, но даже превзошли.С 380 гектаров, засеянных весной зеленым горошком, в августе ждут порядка 2 тысяч тонн урожая. Кроме него, завод производит обеденную группу - щи, борщи, холодники. Консервы особенно пользуются спросом в России, Казахстане, Узбекистане. А вот в Израиле любят березовый сок. Сейчас заключают договор о поставке туда и нашего зеленого горошка. К слову, сегодня на него спрос высокий, реализуют только по предоплате, а зарабатывать можно более полутора миллионов рублей в месяц.