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Летняя школа юных экономистов открылась в БГУ

19.07.2020 15:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На экономическом факультете слушателями могут быть школьники 8-11 классов. В роли преподавателей выступают студенты и выпускники вуза. Все занятия проходят в онлайн-режиме, и никаких экзаменов для поступления не нужно. Изучать будут основы банковской системы, как правильно распределять семейный бюджет и где найти креативную идею для стартапа.

Алина Дутина, замдекана экономического факультета БГУ: "Школа юных экономистов уже выпустила два полноценных выпуска наших школьников. Создавалась школа юных экономистов с целью повышения финансовой грамотности населения и, в частности, школьников. В рамках школы юных экономистов мы даем азы финансовой и экономической грамотности школьникам и нашим будущим абитуриентам".

Занятия в школе помогают расширить кругозор, определиться с будущей профессией, пообщаться с преподавателями и познакомиться с факультетом, а также стать финансово грамотным человеком.

 
Теги: знакомства
 
 
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На экономическом факультете слушателями могут быть школьники 8-11 классов. В роли преподавателей выступают студенты и выпускники вуза. Все занятия проходят в...
 
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