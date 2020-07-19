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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ноу-хау энергетиков. Подача электроэнергии и сохранения популяции аистов Ноу-хау от энергетиков - для бесперебойной подачи электроэнергии и сохранения популяции аистов. Более шести тысяч специальных устройств для отпугивания птиц...

Ноу-хау от энергетиков - для бесперебойной подачи электроэнергии и сохранения популяции аистов. Более шести тысяч специальных устройств для отпугивания птиц установлено в Минской области.Это полимерные изоляторы с защитными колпаками. Их монтируют на опорах высоковольтных линий электропередачи. Устройства не позволяют аистам вить гнезда и садиться на столбы. Энергетики также планируют для безопасности аистов установить дополнительные опоры к линиям невысокой мощности в сельской местности. Птицы смогут спокойно гнездиться.К слову, количество белых аистов растет. Сейчас в Беларуси насчитывают более 25 тысяч пар.