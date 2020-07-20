Выпускник барановичской гимназии - один из трех абитуриентов, которые получили 100 баллов на ЦТ по физике

Источник материала: Tut.by

Выпускник барановичской гимназии № 4 Андрей Рудой вошел в тройку белорусских абитуриентов , которым удалось набрать на централизованном тестировании 100 баллов по физике. А еще у него 98 баллов по математике, пишет газета «Наш край» .



Учитель Леонид Стахейко и абитуриент Андрей Рудой Фото: Наш край

— Сдавать ЦТ по физике я пришел с уверенностью. Два года усиленной подготовки и участие в олимпиадном движении дали результат, — рассказал Андрей. — Ожидал хорошего результата, но никак не 100 баллов.

В 9, 10, 11 классе Андрей побеждал на городском этапе по математике и физике, областном этапе — по физике, рассказала заместитель директора по учебной работе гимназии № 4 Наталья Попок:

— В 2018 году Андрей Рудой был приглашен в международную летнюю школу для одаренных учащихся. Школа была организована по инициативе испанского университета HARBOR SPACE. Талантливые ученики со всего мира на протяжении двух недель занимались решением нестандартных задач по физике, математике и информатике, общаясь по-английски.

Поступать Андрей собирается в БГУ — хочет связать свою жизнь с IT.