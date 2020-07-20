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Июльская прохлада. Погода в Витебске на неделе

20.07.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В середине недели похолодает: термометр покажет не выше 20 градусов со знаком плюс, сообщает pogoda.by.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник +21…23°С, небольшой дождь.

Во вторник — до 25 градусов тепла, возможен дождь.

В среду и четверг днем +17…19°С, дождь и сильный ветер.

В пятницу температура поднимется до +20. Без осадков.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В середине недели похолодает: термометр покажет не выше 20 градусов со знаком плюс.
 
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