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Июльская прохлада. Погода в Витебске на неделе
20.07.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В середине недели похолодает: термометр покажет не выше 20 градусов со знаком плюс,
В понедельник +21…23°С, небольшой дождь.
Во вторник — до 25 градусов тепла, возможен дождь.
В среду и четверг днем +17…19°С, дождь и сильный ветер.
В пятницу температура поднимется до +20. Без осадков.
Хорошей вам недели, друзья!
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В середине недели похолодает: термометр покажет не выше 20 градусов со знаком плюс.
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