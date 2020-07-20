Теплой встречей друзей стал белорусский концерт на «Славянском базаре в Витебске»

Источник материала: Чырвоны прамень

Посвящением Родине и теплой встречей давних друзей стал белорусский концерт на «Славянском базаре в Витебске», передает корреспондент БЕЛТА.





Теплый тон радости концерту «Беларусь збірае сяброў» в Летнем амфитеатре задал дуэт Анатолия Ярмоленко и Виктории Алешко, открывших долгожданную встречу. С известной и любимой многими белорусами «Веранікай» вышел на сцену Алексей Хлестов. Артист признался, что обожает эту песню «Песняров». Солидарность с ним отзывчивая витебская публика выразила аплодисментами.

Исполнением «Белай ластаўкі» тронула публику заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская, завоевавшая на фестивале в 2011 году Гран-При конкурса молодых исполнителей. С трогательными и лиричными композициями выступили другие победители главного музыкального состязания форума — Виталий Гордей, Евгений Курчич. Криками «Браво!» встречал и провожал зал свою любимицу Ирину Дорофееву. Заслуженная артистка Беларуси назвала сцену «Славянского базара» счастливой в своей творческой судьбе, пожелала всем исполнения желаний и призналась, что в этот раз загадала на ней и свою сокровенную мечту.

Золотыми хитами зажгли зал Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Анатолий Ярмоленко. «Там, где зреет виноград зеленый», «Белые кружева», «Добрыя людзі» с ними подпевали все зрители. Двухчасовой концерт для зрителей и артистов прошел в едином душевном порыве, пролетел, как один миг. Именно так и проходит обычно встреча настоящих друзей. Раскатами грома и дождем проводила всех «фирменная» погода «Славянского базара», радовавшая до этого чистыми солнечными днями.