На неделе похолодает, вернутся кратковременные дожди, местами - с грозами

Источник материала: Tut.by

Теплая воздушная масса, формировавшая погоду в прошедшие выходные, останется над территорией нашей страны и сегодня. Но со вторника ситуация в атмосфере начнет меняться: холодный атмосферный фронт уже этой ночью подойдет к западным границам Беларуси. В течение дня он будет смещаться в восточном направлении, отодвигая постепенно теплый воздух за пределы нашей страны. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

21 июля, во вторник, ожидается облачно с прояснениями. Ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10…16 °С, по юго-западу до +18 °С, максимальная днем +21…26 °С, по юго-востоку Гомельской области на пару градусов теплее.

22 июля, в среду, погодные условия уже будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. Похолодает. Температура воздуха ночью +7…14 °С, днем +16…23 °С. Ночью в восточных районах, днем местами, преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем местами сильный порывистый.

В четверг, 23 июля, Беларусь в основном окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладном воздухе северных широт, по северу страны сохранится влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью +7…12 °С, днем +16…22 °С. Такой температурный фон окажется на 2−4 градуса ниже климатической нормы.

24 июля, в пятницу, сохранится прохладная погода. Температура воздуха минимальная ночью +6…13 °С, максимальная днем +18…25 °С. В отдельных районах страны пройдут короткие летние дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный.

В предстоящие выходные дождей ожидается больше, а температурный фон существенно не изменится.