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Ключевая задача – развитие регионов

20.07.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

В минувшую среду на встрече Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко с активом Витебской области разговор шёл о развитии региона и страны в целом. Такая встреча – возможность оценить сделанное в регионе, пройтись по проблемным вопросам, очертить задачи на перспективу. Будущая уборочная кампания, модернизация дорожной сети, развитие туристического потенциала – только часть тем, что звучали в Витебске.

  Глава государства отметил, что сделано очень много за последнюю пятилетку, которая была не самая лёгкая. Мы можем сделать всё, но на всё нужны огромные денежные ресурсы. В финансовом плане Беларусь может рассчитывать только на себя. У нас нет больших запасов углеводородов, их, можно сказать, вообще нет, у нас нет золота, металлов, и нам приходится выкручиваться, как только можем.

Ключевая задача – развитие регионов

Фото БЕЛТА

Для того, чтобы не стоять на месте, нужны новые точки роста, без этого не справиться с трудными моментами в экономике. Перспективным Глава государства назвал развитие нефтехимии и лёгкой промышленности, станкостроения. Необходимо создать условия для развития частного бизнеса, чтобы люди занимались собственным делом, открывали новые рабочие места. Большей поддержки требуется туристическому комплексу, особенно с учётом того, насколько притягательна Витебщина своими природными красотами. Развитие туристической отрасли даст возможность здесь, в Беларуси, реализовать продукцию, меньше надо будет думать о том, куда экспортировать те же мясо и молоко.

Суть всех реформ в Беларуси – не сломать и не уничтожить, а совершенствовать то, что есть, отметил Александр Лукашенко. Важно развивать производства, на базе которых существует Беларусь.

Шла речь и о том, что будет продолжена работа по диверсификации экспорта и повышению доходов населения. Экспорт должен стать основным направлением деятельности, это валюта, без неё существовать страна не может.
Александр Лукашенко говорил и о развитии дорожной сети, о желании строительства современной дороги из Минска на Полоцк и Витебск через Бегомль.

Есть положительные подвижки и в агропромышленном комплексе. Начали неплохо обрабатывать посевные площади, поля. На полях сейчас неплохой урожай, более 1 миллиона 300 тысяч тонн хлеба, важно слаженно и в оптимальные сроки провести уборочную кампанию. При этом, отметил Президент, исполнительская и технологическая дисциплина, стабильность в государстве – это основа любого развития.

Глава государства также обратил внимание, насколько важно заинтересовать людей работать на земле. Для этого должны быть хорошая работа и более-менее нормальная зарплата.

Ключевая задача – развитие регионов

Фото БЕЛТА

Ключевая задача для Витебщины и Беларуси в целом – развитие регионов, подчеркнул Президент. В стране есть программы и планы по развитию крупных и малых городов и сельских населённых пунктов, работа эта началась с Орши. Необходимо поднять регионы, сделать так, чтобы жизнь в агрогородках была не хуже, чем в столице. Чтобы сделать это, нам необходимо защитить суверенитет страны.

«Мы свою страну будем защищать всеми законными методами, незаконно никто ничего делать не будет, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Но свою страну мы никому не отдадим и будем её защищать».

В этот день Президент Беларуси принял участие в торжественном открытии путепровода «Полоцкий», важнейшего объекта для транспортной инфраструктуры Витебска.

Михаил ДЕРЕВЯГО.

 
Теги: Курсы валют, Витебск
 
 
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В минувшую среду на встрече Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко с активом Витебской области разговор шёл о развитии региона
 
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