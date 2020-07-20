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Активист Виталий Казак получил 15 суток ареста за несанкционированную акцию протеста

20.07.2020 19:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 июля брестскому противнику аккумуляторного завода назначили 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции протеста 14 июля. Об этом сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.


Фото: Роман Кисляк

Виталия Казака признали виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года.

Его задержали 14 июля, около 21.00, на проспекте Машерова в Бресте. 17 июля его доставили из ИВС в суд Ленинского района. Там активист заявил ходатайство о предоставлении адвоката. Эту просьбу Виталия Казака удовлетворили и назначили следующее заседание на 20 июля, 9.00. До суда его освободили из-под стражи.

— Виталий Казак настаивал на своей невиновности. По его словам, в день задержания он подошел к своим знакомым, которые стояли на остановке на проспекте Машерова. Три минуты спустя его задержали. В суде выступили три свидетеля от защиты. Против Казака свидетельствовал только один сотрудник милиции, — сообщил Роман Кисляк.

Всего вечером 14 июля в Бресте было задержано 45 человек. Восемь отпустили из милиции без составления протокола. Остальных до суда поместили в изоляторы временного содержания Ленинского РОВД Бреста и Кобринского райотдела милиции.

Большинство задержанных получили штрафы от 20 до 30 базовых величин (от 540 до 810 рублей). Четверым назначили аресты на 15 суток. Одно административное дело отправили на доработку в милицию.

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Теги: Брест
 
 
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