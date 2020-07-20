Корреспондента «Белсата» Андрееву допросили как свидетеля по уголовному делу о протестах 14 июля

Источник материала: Tut.by

Корреспондента вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву 20 июля допросили в управлении Следственного комитета по Минску в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному после акций протеста 14 июля.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как отметила Андреева в комментарии БелаПАН, с нее не брали подписку о неразглашении, поэтому она может рассказывать о том, как проводилась процедура и что интересовало следствие. По ее словам, допрос длился более полутора часов. Журналистка ходила в УСК по Минску с адвокатом, никаких замечаний по ходу допроса у него не возникло.

«Это дело массовое. По словам следователя, более 450 человек нужно опросить, сколько из них задержанных, фигурантов, она не уточнила, — рассказала журналистка. — Сейчас подтянуты к расследованию этого дела по статье 342 все следователи, в том числе из отделов аналитики. Работают без выходных фактически. Когда мне позвонили в пятницу вечером, просили, чтобы я явилась в субботу или воскресенье, как можно раньше, но я уговорила их на понедельник».

«Из интересного: у меня спрашивали, осознаю ли я, что такое организация и участие в действиях группы, грубо нарушающих порядок, спрашивали, что я видела, выкрикивала ли я сама какие-либо лозунги. Спрашивали также, помогала ли я отбивать людей, высказывала ли я какое-либо осуждение сотрудникам милиции. Я сказала, что, естественно, нет, поскольку я работала исключительно как журналист, вела прямой эфир, не участвовала ни в чем. Более того, сказала, что не понимаю, что имеется в виду под действиями, которые грубо нарушают порядок, потому что таких действий я не увидела», — отметила Андреева.

По словам журналистки, в конце допроса следователь спросила, готова ли она предоставить для осмотра свой мобильный телефон. «На это я ответила отказом, а следователь не настаивала», — сказала Андреева.

Во время допроса ей сообщили, что повторного вызова в СК ожидать не следует.

Вечером 14 июля в Минске и других городах страны прошли стихийные акции протеста против решения Центризбиркома отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. По данным правозащитников, было задержано не менее 360 человек. Как минимум 75 из них впоследствии выпустили, в том числе — большую часть журналистов.

Среди задержанных в тот день оказалась и Екатерина Андреева. Сотрудники милиции в штатском задержали ее недалеко от Белгосцирка, несмотря на то что на журналистке была жилетка с надписью «Пресса». В отношении Андреевой составили протокол по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий), однако дата суда не назначена.

15 июля пресс-служба СК сообщила о возбуждении уголовного дела по фактам «организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел» (ст. 342 УК). Было заявлено о задержании четверых подозреваемых.

«В ходе изучения видеоматериалов, предоставленных сотрудниками милиции, следователями выявлены неоднократные факты применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома, которым в результате противоправных действий были причинены травмы различной степени тяжести. Некоторые из них продолжают находиться на излечении в учреждении здравоохранения», — говорилось в сообщении СК.

По данным фактам управлением СК по Минску возбуждены еще два уголовных дела — по статьям 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел). «Задержаны четверо мужчин, с их участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Правоохранители продолжают устанавливать иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений», — отмечалось в сообщении.