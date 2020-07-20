ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Корреспондента «Белсата» Андрееву допросили как свидетеля по уголовному делу о протестах 14 июля

20.07.2020 18:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Корреспондента вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву 20 июля допросили в управлении Следственного комитета по Минску в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному после акций протеста 14 июля.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как отметила Андреева в комментарии БелаПАН, с нее не брали подписку о неразглашении, поэтому она может рассказывать о том, как проводилась процедура и что интересовало следствие. По ее словам, допрос длился более полутора часов. Журналистка ходила в УСК по Минску с адвокатом, никаких замечаний по ходу допроса у него не возникло.

«Это дело массовое. По словам следователя, более 450 человек нужно опросить, сколько из них задержанных, фигурантов, она не уточнила, — рассказала журналистка. — Сейчас подтянуты к расследованию этого дела по статье 342 все следователи, в том числе из отделов аналитики. Работают без выходных фактически. Когда мне позвонили в пятницу вечером, просили, чтобы я явилась в субботу или воскресенье, как можно раньше, но я уговорила их на понедельник».

«Из интересного: у меня спрашивали, осознаю ли я, что такое организация и участие в действиях группы, грубо нарушающих порядок, спрашивали, что я видела, выкрикивала ли я сама какие-либо лозунги. Спрашивали также, помогала ли я отбивать людей, высказывала ли я какое-либо осуждение сотрудникам милиции. Я сказала, что, естественно, нет, поскольку я работала исключительно как журналист, вела прямой эфир, не участвовала ни в чем. Более того, сказала, что не понимаю, что имеется в виду под действиями, которые грубо нарушают порядок, потому что таких действий я не увидела», — отметила Андреева.

По словам журналистки, в конце допроса следователь спросила, готова ли она предоставить для осмотра свой мобильный телефон. «На это я ответила отказом, а следователь не настаивала», — сказала Андреева.

Во время допроса ей сообщили, что повторного вызова в СК ожидать не следует.

Вечером 14 июля в Минске и других городах страны прошли стихийные акции протеста против решения Центризбиркома отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. По данным правозащитников, было задержано не менее 360 человек. Как минимум 75 из них впоследствии выпустили, в том числе — большую часть журналистов.

Среди задержанных в тот день оказалась и Екатерина Андреева. Сотрудники милиции в штатском задержали ее недалеко от Белгосцирка, несмотря на то что на журналистке была жилетка с надписью «Пресса». В отношении Андреевой составили протокол по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий), однако дата суда не назначена.

15 июля пресс-служба СК сообщила о возбуждении уголовного дела по фактам «организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел» (ст. 342 УК). Было заявлено о задержании четверых подозреваемых.

«В ходе изучения видеоматериалов, предоставленных сотрудниками милиции, следователями выявлены неоднократные факты применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома, которым в результате противоправных действий были причинены травмы различной степени тяжести. Некоторые из них продолжают находиться на излечении в учреждении здравоохранения», — говорилось в сообщении СК.

По данным фактам управлением СК по Минску возбуждены еще два уголовных дела — по статьям 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел). «Задержаны четверо мужчин, с их участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Правоохранители продолжают устанавливать иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений», — отмечалось в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам журналистки, в конце допроса следователь спросила, готова ли она предоставить для осмотра свой мобильный телефон. «На это я ответила отказом, а...
 
Новости дня
Новости общества
 
Скончался художник Виктор Чижиков - создатель олимпийского Мишки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика