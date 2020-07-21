Герои кормозаготовки

Источник материала: Чырвоны прамень

Сельские труженики всё активнее переключаются на уборку урожая. Прошедшая косовица, как водится, назвала своих героев. На днях районным комитетом профсоюза работников агропромышленного комплекса (председатель И.Г. Шибанова). Благодарностями и денежными премиями были отмечены передовики производства, лучшим образом проявившие себя в ходе кормозаготовки.





Итак, на кошении трав отличился представитель ОАО «Иванский-Агро» Владимир Каньков. На счету механизатора 840 гектаров скошенных угодий. Юрий Кожарский из КУСХП «Кащинское» – передовой труженик на сгребании зелёной массы в валки. Пройденная площадь – 920 гектаров.

Среди механизаторов, задействованных на измельчении «зелёнки», отмечен Олег Шарлай (ОАО «Проземле-Агро»). Свыше 5400 тонн сенажа заготовил этот труженик. Павел Корбан, также представляющий «Проземле-Агро», преуспел на отвозке кормов. Передовой водитель перевёз более 2100 тонн зелёной массы.

Герои фронта трудового получили заслуженные награды. Почёт им и уважение. Долго почивать на лаврах передовикам не придётся. Во время жатвы их умения и навыки также весьма пригодятся.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.