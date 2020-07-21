ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Герои кормозаготовки

21.07.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

Сельские труженики всё активнее переключаются на уборку урожая. Прошедшая косовица, как водится, назвала своих героев. На днях районным комитетом профсоюза работников агропромышленного комплекса (председатель И.Г. Шибанова).  Благодарностями и денежными премиями были отмечены передовики производства, лучшим образом проявившие себя в ходе кормозаготовки. 

Герои кормозаготовки

Итак, на кошении трав отличился представитель ОАО «Иванский-Агро» Владимир Каньков. На счету механизатора 840 гектаров скошенных угодий. Юрий Кожарский из КУСХП «Кащинское» – передовой труженик на сгребании зелёной массы в валки. Пройденная площадь – 920 гектаров.
Среди механизаторов, задействованных на измельчении «зелёнки», отмечен Олег Шарлай (ОАО «Проземле-Агро»). Свыше 5400 тонн сенажа заготовил этот труженик. Павел Корбан, также представляющий «Проземле-Агро», преуспел на отвозке кормов. Передовой водитель перевёз более 2100 тонн зелёной массы.
Герои фронта трудового получили заслуженные награды. Почёт им и уважение. Долго почивать на лаврах передовикам не придётся. Во время жатвы их умения и навыки также весьма пригодятся.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сельские труженики всё активнее переключаются на уборку урожая. Прошедшая косовица, как водится, назвала своих героев. На днях районным комитетом профсоюза
 
Новости дня
Новости общества
 
Установлен режим работы участковых избирательных комиссий, расположенных в сельской местности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика