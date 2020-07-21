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Около 120 моделей школьной формы Солигорского швейного предприятия к новому учебному году

21.07.2020 09:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 200 тысяч единиц школьной формы к началу учебного года выпустят на Солигорском швейном предприятии. Строгие костюмы, платья в клетку, жилетки с баской и блузки с кружевом. Предприятие приступило к производству одежды для школьников на несколько недель позже обычного. Виной тому пандемия: весной здесь активно шили защитные маски. Что до школьной формы, то около 25 % от всего количества экспортируют на российский рынок.

Наталья Кулеш, замдиректора швейного предприятия г. Солигорска: "В этом сезоне большую ставку мы сделали на функциональность одежды делового стиля. Цвета, используемые в нашей коллекции, все сдержанные, гармоничные, так как это все-таки деловой стиль, который подчеркивает не яркие тона, которые должны быть черные, синие, белые, молочные оттенки. Мы используем в своей модели декор: кружева, гипюр, плиссе, элементы гофре. Очень популярными остаются блузки из трикотажных полотен в комбинации с гипюром".

Новая коллекция уже в продаже. На выбор покупателя около 120 моделей школьной формы. Наибольшим спросом в этом сезоне пользуются сарафаны для девочек.
 
 
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Более 200 тысяч единиц школьной формы к началу учебного года выпустят на Солигорском швейном предприятии. Строгие костюмы, платья в клетку, жилетки с баской и блузки...
 
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