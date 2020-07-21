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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около 120 моделей школьной формы Солигорского швейного предприятия к новому учебному году Более 200 тысяч единиц школьной формы к началу учебного года выпустят на Солигорском швейном предприятии. Строгие костюмы, платья в клетку, жилетки с баской и блузки...

Более 200 тысяч единиц школьной формы к началу учебного года выпустят на Солигорском швейном предприятии. Строгие костюмы, платья в клетку, жилетки с баской и блузки с кружевом. Предприятие приступило к производству одежды для школьников на несколько недель позже обычного. Виной тому пандемия: весной здесь активно шили защитные маски. Что до школьной формы, то около 25 % от всего количества экспортируют на российский рынок.Новая коллекция уже в продаже. На выбор покупателя около 120 моделей школьной формы. Наибольшим спросом в этом сезоне пользуются сарафаны для девочек.