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Кто такие продавцы иллюзий, и как они обманывают людей?
21.07.2020 10:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМанипуляция массами. Кто и зачем заставляет толпу плясать под свою дудку? Психология человека и влияние на подсознание при помощи ментальных приемов. Кто такие продавцы иллюзий, и как они обманывают людей, втягивая их в протесты?
О психологии и методах влияния на массы поговорим в "Понятной политике".
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Манипуляция массами. Кто и зачем заставляет толпу плясать под свою дудку? Психология человека и влияние на подсознание при помощи ментальных приемов. Кто такие...
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