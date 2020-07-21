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Жительница Барановичского района нашла у себя на даче змею - приезжали спасатели
21.07.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница Барановичского района нашла во дворе возле дачи змею, сообщает газета
Инцидент произошел на территории садового товарищества «Ивушка». Женщина обнаружила змею, которая забралась в кучу мусора.
Хозяйка дома сообщила об этом спасателям. Прибывшие на место работники МЧС отловили змею и выпустили в лес.
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