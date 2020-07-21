Жительница Барановичского района нашла у себя на даче змею - приезжали спасатели

Источник материала: Tut.by

Жительница Барановичского района нашла во дворе возле дачи змею, сообщает газета «Наш край» .



Фото: МЧС

Инцидент произошел на территории садового товарищества «Ивушка». Женщина обнаружила змею, которая забралась в кучу мусора.

Хозяйка дома сообщила об этом спасателям. Прибывшие на место работники МЧС отловили змею и выпустили в лес.



