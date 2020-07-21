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В Щучине появится памятник французскому президенту Шарлю де Голлю
21.07.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Щучине появится памятник основателю и первому президенту Пятой французской республики Шарлю де Голлю. Монумент будет установлен к 130-летию со дня рождения французского политика. Соответствующее решение местных властей
Решение Щучинского районного исполнительного комитета «О создании и установке памятника Шарлю де Голлю в городе Щучине» подготовлено в «целях развития города Щучина как одного из туристических центров республики, привлечения туристов, популяризации историко-культурного наследия».
Известно, что в годы Первой мировой войны — с июля по сентябрь 1916-го — Шарль де Голль попал в плен и находился в немецком лагере для военнопленных на территории современного Щучина. Сейчас на этом месте стоит цех автотракторных комплектов завода «Автопровод».
Раньше предполагалось, что на данном здании откроется памятная доска. А потом здесь же разместят интерактивный музей. Такие были планы. Сейчас же речь идет о полноценном памятнике, который появится в Щучине. Еще предстоит провести открытый конкурс эскизных проектов памятника.
Кстати, перспективы увековечивания памяти де Голля в марте прошлого года обсуждали местные власти и посол Франции в Беларуси Дидье Канесс.
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В Щучине появится памятник основателю и первому президенту Пятой французской республики Шарлю де Голлю. Монумент будет установлен к 130-летию со дня рождения...
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