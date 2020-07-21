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Белорусские айтишники вошли в тройку самых квалифицированных в мире
21.07.2020 10:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТаково мнение аналитиков глобальной образовательной платформы, основанной профессорами информатики Стэнфордского университета. Ежегодно международные аналитики определяют лучших представителей по различным профессиональным показателям. По оценке экспертов, в рейтинге 2020 года тройку стран - лидеров по общему уровню квалификации IT-специалистов возглавила Россия, Беларусь на втором месте, а замыкает тройку Швейцария.
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Таково мнение аналитиков глобальной образовательной платформы, основанной профессорами информатики Стэнфордского университета. Ежегодно международные...
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