В Лунинецком районе парень выдавал себя за милиционера, чтобы получить от пенсионера деньги

Источник материала: Tut.by

Житель Лунинецкого района сумел получить от пенсионера два мобильных телефона, представившись милиционером, расследующим пропажу его имущества. Об этом рассказала пресс-служба МВД Беларуси.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Житель агрогородка Межлесье во время одного из застолий узнал от знакомого, что в соседней деревне пожилой мужчина с помощью милиции пытается вернуть свой пропавший мобильный телефон. Тогда 27-летний молодой человек поздно вечером пришел домой к пенсионеру, представился участковым и заявил, что занимается поисками. «Милиционер» потребовал у мужчины якобы для проведения экспертизы два других мобильных телефона, причем того не смутило, что сотрудник правоохранительных органов был без удостоверения и служебной униформы.

Впоследствии парень приходил к пенсионеру еще два раза и вернул один мобильный телефон, забрав из него сим-карту. Посетив его снова, он потребовал 75 рублей, которые, по его словам, собирался потратить на поездку в Витебскую область за найденным телефоном. На этот раз на нем была милицейская куртка старого образца. Хозяин заподозрил обман, выбежал из дома и начал звать на помощь. Молодой человек поспешил скрыться, однако вскоре настоящие милиционеры установили его личность.

Оказалось, задержанный уже был судим за воровство и хулиганство, а милицейскую куртку, как сам признался, нашел в доме своего отца. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело о присвоении власти должностного лица. Правоохранителям также удалось найти мобильный телефон, из-за пропажи которого и началась вся история — его вернули владельцу.