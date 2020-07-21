ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Лунинецком районе парень выдавал себя за милиционера, чтобы получить от пенсионера деньги

21.07.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Житель Лунинецкого района сумел получить от пенсионера два мобильных телефона, представившись милиционером, расследующим пропажу его имущества. Об этом рассказала пресс-служба МВД Беларуси.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Житель агрогородка Межлесье во время одного из застолий узнал от знакомого, что в соседней деревне пожилой мужчина с помощью милиции пытается вернуть свой пропавший мобильный телефон. Тогда 27-летний молодой человек поздно вечером пришел домой к пенсионеру, представился участковым и заявил, что занимается поисками. «Милиционер» потребовал у мужчины якобы для проведения экспертизы два других мобильных телефона, причем того не смутило, что сотрудник правоохранительных органов был без удостоверения и служебной униформы.

Впоследствии парень приходил к пенсионеру еще два раза и вернул один мобильный телефон, забрав из него сим-карту. Посетив его снова, он потребовал 75 рублей, которые, по его словам, собирался потратить на поездку в Витебскую область за найденным телефоном. На этот раз на нем была милицейская куртка старого образца. Хозяин заподозрил обман, выбежал из дома и начал звать на помощь. Молодой человек поспешил скрыться, однако вскоре настоящие милиционеры установили его личность.

Оказалось, задержанный уже был судим за воровство и хулиганство, а милицейскую куртку, как сам признался, нашел в доме своего отца. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело о присвоении власти должностного лица. Правоохранителям также удалось найти мобильный телефон, из-за пропажи которого и началась вся история — его вернули владельцу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Лунинецкого района сумел получить от пенсионера два мобильных телефона, представившись милиционером, расследующим пропажу его имущества.
 
Новости дня
Новости общества
 
Специалист рассказала об основных новациях поправок в Закон о нотариате
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика