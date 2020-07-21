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В гродненской лютеранской кирхе нашли старинные газеты

21.07.2020 15:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Издания, датируемые 19 и 20 веком, обнаружили во время ремонтных работ. Единственная сейчас действующая в Беларуси лютеранская кирха начала работать в Гродно еще в далеком 1793 г. Безусловно, храм с такой древней историей хранит в себе немало тайн. И, недавние находки это подтверждают.

Владимир Татарников, пастор: "При ремонте паломнического центра, дома-общины, при замене лестницы мы нашли уникальные для нас, я думаю, экспонаты, для нашего музея - это газеты, датируемые 1877 годом и 1926 годом.  Интересно то, что одна газета выпускалась в Санкт-Петербурге на немецком языке, а другая газета из Варшавы на польском языке".

Некоторые гродненцы сами находят и приносят в храм различные предметы, которые связаны с кирхой. Среди таких билет на концерт органной музыки, который состоялся в кирхе в 1918 году. Или открытка с подписью от 1916 года. Есть в Гродненской кирхе и книжное издание христианского богослова Мартина Лютера, датируемое 1826 годом. Теперь коллекция исторически значимых для храма находок стала еще больше. Скоро все эти экспонаты можно будет увидеть в новом музее.

Владимир Татарников, пастор: "Наш музей будет располагаться в самом храме, и мы планируем, что, в сентябре, День города, который традиционно празднуется в сентябре, мы не только откроем, освятим наш алтарь, наш часовой механизм, но и откроем наш музей, который будет радовать жителей и гостей нашего города".

Возвращение часового механизма на его законное историческое место ожидается в самое ближайшее время. Напомним, что часы были установлены на Гродненской кирхе в 1913 году, но молчали более 70 лет. Недостающие утраченные детали были заказаны у немецкой фирмы-изготовителя. А новую жизнь старинный механизму дал могилевский мастер. Отметим, что перед торжественной установкой, детально рассмотреть часы смогут все желающие - некоторое время они будут находится на первом этаже Гродненской лютеранской кирхи.

 
Теги: Гродно
 
 
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Издания, датируемые 19 и 20 веком, обнаружили во время ремонтных работ. Единственная сейчас действующая в Беларуси лютеранская кирха начала работать в Гродно еще в...
 
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