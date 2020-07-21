Минчанке стало плохо и она сутки лежала на пляже. Сообщили, что она все-таки умерла в больнице

Источник материала: Tut.by

На столичном пляже 11 июня нашли минчанку. Она пропала днем раньше и ее искали милиция и волонтеры. Женщине стало плохо, но она не могла сама позвать на помощь. Теперь волонтеры сообщили, что через несколько дней она умерла в больнице.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

34-летняя минчанка пропала 10 июня, на следующий день ее нашли на пляже работники УП «Зеленстрой». Оказалось, что она почувствовала себя плохо и не смогла позвать на помощь. Женщину увезли в больницу, но теперь появились грустные новости.

— Ребята из поискового отряда пытались связаться с минчанкой, чтобы узнать, как сложилась ее судьба. Оказалось, она была в реанимации, а потом умерла спустя несколько дней, — рассказала информационный координатор поискового отряда «Ангел» Юлия Ковган.

Собеседница обратилась к горожанам с просьбой не проходить мимо людей, которые лежат на земле, ведь у них могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

— Люди проходят мимо, думая, что лежит пьяный человек. Несколько лет назад волонтеры столкнулись с такой историей. В парке нашли дедушку, которому было плохо. Он лежал там, рядом были бутылки с водой, сосиски, еще какая-то еда — кто-то ему помогал, но почему-то никому не пришло в голову, что нужна помощь медиков. К счастью, того человека вовремя спасли.