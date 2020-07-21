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На чемпиона Грузии по бодибилдингу составили еще два протокола за оскорбление. Он уехал из Беларуси

21.07.2020 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На чемпиона Грузии по бодибилдингу Шота Лобжанидзе составили еще два административных протокола за оскорбление активистов БРСМ. На этот раз — без задержания, наручников и доставления в управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. По словам Шота Лобжанидзе, протоколы он еще не подписал: на прошлой неделе вместе с семьей он уехал из Беларуси.


Шота Лобжанидзе

16 июля, рассказывает Шота Лобжанидзе, ему позвонил, а затем написал в мессенджер человек, который представился сотрудником РУВД. Тот сообщил, что «всего [было] четверо потерпевших, осталось два».

Он напомнил, что об этом Шоту Лобжанидзе предупреждали, а также попросил «не усугублять положение».

Сейчас на Шота Лобжанидзе составлены еще два протокола за оскорбление по статье 9.3 Кодекса административных правонарушений. Она предусматривает штраф до 20 базовых величин.

С протоколами он еще не ознакомился и не подписал, поскольку на прошлой неделе вместе с семьей временно уехал за границу.

— Скорее всего, должны прислать по почте, — говорит Шота Лобжанидзе.

Напомним, 19 июня Шоту Лобжанидзе задержали у минского цирка во время «Цепи солидарности», хотя в протоколе об административном нарушении было указано, якобы это произошло на Грушевке, где он участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. В результате Шота Лобжанидзе встретил свое 30-летие в центре изоляции правонарушителей, после чего еще был суд по административному делу и штраф в 20 базовых величин (540 рублей).

10 июля Шотой Лобжанидзе вновь заинтересовались правоохранители. Прямо во время тренировки в фитнес-клубе к нему приехали сотрудники ГУБОПиК МВД, надели на него наручники и доставили в управление. Там он пробыл несколько часов, после чего был суд и очередной штраф — 20 базовых.

Причиной таких действий послужило административное правонарушение, которое Шота Лобжанидзе совершил 6 июня: в личные сообщения активистам БРСМ он написал слово, которое было расценено как оскорбление.

13 июля о правонарушении Шота Лобжанидзе высказался первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

— Давайте уйдем от правовой оценки этой ситуации и оценим ее с точки зрения морали и нравственности, — предложил во время онлайн-трансляции Геннадий Казакевич. — Разве достойно грузинского мужчины писать такое женщине, насколько я помню, члену БРСМ? С другой стороны, на то оно и правовое государство, чтобы по закону каждый гражданин имел не только права, но и ответственность за все, что он совершает. В том числе и за те оскорбления, которые были адресованы совершенно неповинному человеку.

 
 
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На чемпиона по бодибилдингу Шота Лобжанидзе составили еще два административных протокола за оскорбление активистов БРСМ. На этот раз - без задержания, наручников...
 
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