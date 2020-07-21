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Против участника телеграм-канала «Армия с народом» возбуждено уголовное дело
21.07.2020 17:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Продолжается преследование участников телеграм-канала «Армия с народом». Как
По данным правозащитников, у Сергея Лукьянова сегодня прошел обыск. А сам он стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили по ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок). По состоянию на 16.30 Сергей Лукьянов находился в Следственном комитете.
29 июня, напомним,
Сотрудники ГУБОПиК забрали у семьи телефоны, а затем вызвали скорую женщине. Как оказалось, причиной их визита стал обыск, связанный с «проверкой по фактам призывов к насильственной смене власти» в телеграм-канале «Армия с народом», в котором состоял Лукьянов.
Мужчина пишет, что сутки провел в ИВС, а на следующий день суд признал его виновным в неповиновении законным требованиям представителей органов правопорядка, а также оскорблении должностного лица при исполнении служебных полномочий. В итоге он был приговорен к штрафу в размере 50 базовых величин (1350 белорусских рублей).
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Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», милиция задержала Сергея Коршуна и Сергея Лукьянова.
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