|
Сегодня в Бресте после ремонта должен заработать плавающий фонтан. Если не будет дождя
21.07.2020 17:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 июля на брестской набережной вновь заработает плавающий фонтан. Об этом сообщил в своем
Фонтан не работал из-за технических неполадок: повредили кабель.
«Мы получили много обращений по этому поводу. Строители устранили повреждения, и, если не будет дождя, сегодня фонтан заработает. По окончании очередного этапа строительства Набережной фонтан будет передан на баланс коммунальным службам города», — сообщил мэр.
Напомним, плавающий фонтан в Бресте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фонтан заработает, если не будет дождя.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)