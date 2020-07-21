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Сегодня в Бресте после ремонта должен заработать плавающий фонтан. Если не будет дождя

21.07.2020 17:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 июля на брестской набережной вновь заработает плавающий фонтан. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель горисполкома Александр Рогачук.


Фото: Васька Пилот

Фонтан не работал из-за технических неполадок: повредили кабель.

«Мы получили много обращений по этому поводу. Строители устранили повреждения, и, если не будет дождя, сегодня фонтан заработает. По окончании очередного этапа строительства Набережной фонтан будет передан на баланс коммунальным службам города», — сообщил мэр.

Напомним, плавающий фонтан в Бресте открыли в мае. Объект располагается примерно в 50 метрах от берега в створе улицы Ленина. Высота центральной струи фонтана достигает 19 метров, а вокруг нее 4 уровня потоков по 6 струй. Вечером у фонтана включается подсветка.

 
Теги: Брест
 
 
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