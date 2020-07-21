На Гомельщине будут судить мужчин, которые в форме спецслужб ворвались к пенсионерам, связали и ограбили их

Источник материала: Tut.by

Завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении на супружескую пару из Мозыря, инсценированном под спецоперацию милиции. Подробности сообщили в Следственном комитете.





Зимой 36-летний житель Наровли рассказал 27-летнему гомельчанину о том, что в квартире мозырян есть крупная сумма денег и зарегистрированное оружие. В свою очередь житель Гомеля, имеющий несколько судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, поделился полученной информацией с ранее судимым 47-летним приятелем. Мужчины стали планировать нападение. Они продумали маршрут движения, составили сценарий нападения, распределили роли, приготовили одежду.

Согласно материалам дела, 17 января мужчины подъехали к дому потерпевших, зашли в подъезд и на последнем этаже переоделись в одежду, похожую на форму сотрудников спецподразделения милиции. На голову надели маски с прорезями для глаз. Под предлогом проведения спецоперации по поиску вооруженного преступника обвиняемые проникли в квартиру мозырян и заперли дверь изнутри. Незнакомцы потребовали предъявить им якобы для проверки оружие, спрятанное в сейфе. При этом один из мужчин угрожал супругам предметом, похожим на пистолет, второй применил к ним электрошокер. Затем незнакомцы связали супругов и закрыли их в разных комнатах. Нападавшие нашли в квартире около 5400 рублей, после чего скрылись.





Супруги освободились и вызвали милицию. Преступников искали более двух месяцев. И нашли. Как оказалось, это не единственный эпизод в их криминальной жизни. Так за несколько дней до совершенного разбоя 27-летний обвиняемый совместно со своим осведомителем забрался в частный жилой дом в Новобелицком районе Гомеля и похитил десять бриллиантов с сертификатами на общую сумму свыше 1900 рублей. А 47-летний обвиняемый, работая подсобным рабочим в строительной организации, вместе с 44-летним коллегой украл 17 профилированных листов.

Мужчинам предъявлено обвинение по статьям «разбой, совершенный с проникновением в жилище, повторно, группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере» и «кража, совершенная повторно, группой лиц, с проникновением в жилище»

Расследование завершено. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.