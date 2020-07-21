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В. Провалинский: " Наша страна - она же стабильная, ее нельзя раскачивать, это неправильно"

21.07.2020 19:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Заслуженный артист Беларуси Владимир Провалинский о событиях в Беларуси: "Говорить  - это еще не значит делать. Человек проявляется не в разговорах, а в деле. Можно кричать, можно доказывать правоту свою, вот сделать, подойти по-умному, по-человечески, я считаю, это дорогого стоит.  Но самое главное, чтобы в стране было спокойствие, потому что наша страна она же стабильна. Поэтому, я думаю,  эту стабильность  нельзя раскачивать, потому что это неправильно, должен быть какой-то такт душевный элементарный, уважение какое-то должно быть . Можно же по-умному агитировать, спокойно разобраться. Если вам не нравится, так вы обратитесь в письменной форме, за круглый стол присядьте, допустим,  и довольные, и недовольные, и обсудите так эту позицию, как должна быть. Но не так же, чтобы выходить кричать, орать. Чтобы у нас сейчас не нарушилась стабильность.
Ты же живешь, ты же возвращаешься, так ты помогай тогда, чтобы лучше было в стране, чтобы это было, наверно, так, как должно быть в обществе. А нет, если тогда, чего ты живешь тогда, чего ты живешь -  я задал бы вопрос, правильно же, -  если плохо. А что плохо? Так надо совместно обсуждать эти вопросы, направлять на это, выходить с какими-то предложениями, чтобы все осуществлялось так, как вы считаете".  

 
 
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Заслуженный артист Беларуси Владимир Провалинский о событиях в Беларуси: "Говорить  - это еще не значит делать. Человек проявляется не в разговорах, а в деле. Можно...
 
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