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В. Провалинский: " Наша страна - она же стабильная, ее нельзя раскачивать, это неправильно"
21.07.2020 19:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗаслуженный артист Беларуси Владимир Провалинский о событиях в Беларуси: "Говорить - это еще не значит делать. Человек проявляется не в разговорах, а в деле. Можно кричать, можно доказывать правоту свою, вот сделать, подойти по-умному, по-человечески, я считаю, это дорогого стоит. Но самое главное, чтобы в стране было спокойствие, потому что наша страна она же стабильна. Поэтому, я думаю, эту стабильность нельзя раскачивать, потому что это неправильно, должен быть какой-то такт душевный элементарный, уважение какое-то должно быть . Можно же по-умному агитировать, спокойно разобраться. Если вам не нравится, так вы обратитесь в письменной форме, за круглый стол присядьте, допустим, и довольные, и недовольные, и обсудите так эту позицию, как должна быть. Но не так же, чтобы выходить кричать, орать. Чтобы у нас сейчас не нарушилась стабильность.
Ты же живешь, ты же возвращаешься, так ты помогай тогда, чтобы лучше было в стране, чтобы это было, наверно, так, как должно быть в обществе. А нет, если тогда, чего ты живешь тогда, чего ты живешь - я задал бы вопрос, правильно же, - если плохо. А что плохо? Так надо совместно обсуждать эти вопросы, направлять на это, выходить с какими-то предложениями, чтобы все осуществлялось так, как вы считаете".
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Заслуженный артист Беларуси Владимир Провалинский о событиях в Беларуси: "Говорить - это еще не значит делать. Человек проявляется не в разговорах, а в деле. Можно...
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