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Горячие бутерброды со шпинатом и творожным сыром

23.07.2020 08:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 3 куска цельнозернового тостового хлеба,
  • 3 перепелиных яйца,
  • 100 граммов творожного сыра,
  • 60 граммов полутвердого сыра,
  • 30 граммов свежего шпината,
  • мускатный орех.

Цельнозерновой хлеб подсушиваем на сковороде без масла.  Польза цельнозернового хлеба кроется в изобилии клетчатки, которая является главной едой нашей полезной микрофлоры. Чемпионом по ее содержанию являются отруби - оболочка зерна, которая, к сожалению, удаляется при производстве муки высшего сорта. 

Сыр натираем на мелкой терке. Смешиваем в мисочке творожный сыр и натертый полутвердый. Солим, перчим и добавляем щепотку мускатного ореха. Шпинат моем и просушиваем. Ошпариваем кипятком в дуршлаге. 

В шпинатных листьях 90 %  бета-каротина от нормы в день. 

Шпинат мелко нарезаем и добавляем в творожную массу. Перемешиваем. Намазываем массу плотным слоем на хлеб. С помощью ложечки делаем в центре углубление и вбиваем в него перепелиное яйцо. Выпекаем на пергаменте в разогретой до 180 градусов духовке до желанной консистенции яйца. Подаем бутерброды горячими.  

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем:  3 куска цельнозернового тостового хлеба, 3 перепелиных яйца, 100 граммов творожного сыра, 60 граммов полутвердого сыра, 30 граммов свежего шпината, ...
 
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