|
Горячие бутерброды со шпинатом и творожным сыром
23.07.2020 08:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Цельнозерновой хлеб подсушиваем на сковороде без масла. Польза цельнозернового хлеба кроется в изобилии клетчатки, которая является главной едой нашей полезной микрофлоры. Чемпионом по ее содержанию являются отруби - оболочка зерна, которая, к сожалению, удаляется при производстве муки высшего сорта.
Сыр натираем на мелкой терке. Смешиваем в мисочке творожный сыр и натертый полутвердый. Солим, перчим и добавляем щепотку мускатного ореха. Шпинат моем и просушиваем. Ошпариваем кипятком в дуршлаге.
В шпинатных листьях 90 % бета-каротина от нормы в день.
Шпинат мелко нарезаем и добавляем в творожную массу. Перемешиваем. Намазываем массу плотным слоем на хлеб. С помощью ложечки делаем в центре углубление и вбиваем в него перепелиное яйцо. Выпекаем на пергаменте в разогретой до 180 градусов духовке до желанной консистенции яйца. Подаем бутерброды горячими.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возьмем: 3 куска цельнозернового тостового хлеба, 3 перепелиных яйца, 100 граммов творожного сыра, 60 граммов полутвердого сыра, 30 граммов свежего шпината, ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)