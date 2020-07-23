Источник материала: БT

3 куска цельнозернового тостового хлеба,

3 перепелиных яйца,

100 граммов творожного сыра,

60 граммов полутвердого сыра,

30 граммов свежего шпината,

мускатный орех.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Горячие бутерброды со шпинатом и творожным сыром Возьмем: 3 куска цельнозернового тостового хлеба, 3 перепелиных яйца, 100 граммов творожного сыра, 60 граммов полутвердого сыра, 30 граммов свежего шпината, ...

Возьмем:Цельнозерновой хлеб подсушиваем на сковороде без масла. Польза цельнозернового хлеба кроется в изобилии клетчатки, которая является главной едой нашей полезной микрофлоры. Чемпионом по ее содержанию являются отруби - оболочка зерна, которая, к сожалению, удаляется при производстве муки высшего сорта.Сыр натираем на мелкой терке. Смешиваем в мисочке творожный сыр и натертый полутвердый. Солим, перчим и добавляем щепотку мускатного ореха. Шпинат моем и просушиваем. Ошпариваем кипятком в дуршлаге.Шпинат мелко нарезаем и добавляем в творожную массу. Перемешиваем. Намазываем массу плотным слоем на хлеб. С помощью ложечки делаем в центре углубление и вбиваем в него перепелиное яйцо. Выпекаем на пергаменте в разогретой до 180 градусов духовке до желанной консистенции яйца. Подаем бутерброды горячими.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.