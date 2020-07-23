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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Личные приемы и прямые телефонные линии - возможности разобраться с каждым вопросом Сделать качество жизни в малых городах и населенных пунктах на уровне столицы и создать для этого все условия - один из приоритетов государства, на это...

Сделать качество жизни в малых городах и населенных пунктах на уровне столицы и создать для этого все условия - один из приоритетов государства, на это ориентирована и вся вертикаль власти. Где нужен новый автобусный маршрут, детская площадка или спортивный объект, а где ремонт дорожного покрытия - многие проблемы вскрываются во время личных приемов граждан, да и практика прямых телефонных линий тоже доказала свою эффективность. Важно услышать каждого. Все обращения берут на контроль. Это и есть гарантия решения вопроса.собрал свежие примеры.Вячеславу Юльяновичу уже за 70. Говорит, Дзержинск - город спокойный и зеленый. А что еще нужно для счастья? Вот только вести приусадебное хозяйство мешали те самые клены, а точнее - семена от них, которые летели в огород и не давали расти ни цветам, ни овощам. Это была настоящая беда и для всех соседей. Много раз писали в различные инстанции, но они просто переадресовывали друг к другу. О своей проблеме решили рассказать и на приеме в исполкоме, который проводила глава идеологического управления Администрации Президента.Еще один вопрос, который удалось оперативно решить, - качество покрытия. После дождя войти в дом было сложно - воды было по щиколотку. И, наконец, людей услышали. Яму быстро заделали, теперь на ее месте - новый асфальт. Стоит отметить, дорожный вопрос для всего Дзержинска актуальности пока не теряет.Это улица Горная. Здесь нет ни одного дома, но люди ей пользуются. Особенно дети, которые ходят в школу в соседний район. Вот только освещения здесь нет совсем. Особенно остро это ощущается в зимнее время.Местные власти заверяют: здесь установят световые опоры. И, конечно, о сроках - наш вопрос руководству города.Алексей Свирский, заместитель председателя Дзержинского райисполкома: "Над благоустройством здесь трудятся старательно и не затягивая сроки. Уже готова новая лестница, о которой просили жители, а совсем скоро появится пешеходный переход к магазину. В целом все вопросы житейские и решаемые - такие есть и в больших городах, и даже в столице".Но все это уже воспоминания. Олег Коновалов уже больше полувека живет в доме в Мозырском проезде. С самого детства помнит: асфальта здесь никогда и не было. Открывать окна было просто невозможно - летела пыль от проезжающих машин. С просьбой решить проблему обратился к депутату по округу. Говорит, сначала на помощь властей не рассчитывал, но уже спустя некоторое время рассказывает всем соседям: Светлана Любецкая доверие избирателей оправдала.А это уже Молодечно. На улице Святоянской не так давно закрыли магазин. До ближайших торговых точек несколько километров. Добираться до них сложно и даже опасно - через железнодорожные пути. Неравнодушные жители со своей проблемой обратились к Виктору Лисковичу. Сегодня сенатор выехал на место и встретился с руководством района.К слову, сегодня же Виктор Лискович пообщался с трудовым коллективом Дворца культуры Молодечно и жителями агрогородка Лебедево. Помимо личных приемов граждан и прямых телефонных линий, это еще одна возможность услышать, что волнует людей и разобраться с каждым вопросом. Решение рядовой проблемы - это большой шаг сделать жизнь в регионах комфортной для каждого.