ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Личные приемы и прямые телефонные линии - возможности разобраться с каждым вопросом

23.07.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сделать качество жизни в малых городах и населенных пунктах на уровне столицы и создать для этого все условия - один из приоритетов государства, на это ориентирована и вся вертикаль власти. Где нужен новый автобусный маршрут, детская площадка или спортивный объект, а где ремонт дорожного покрытия - многие проблемы вскрываются во время личных приемов граждан, да и практика прямых телефонных линий тоже доказала свою эффективность. Важно услышать каждого. Все обращения берут на контроль. Это и есть гарантия решения вопроса. Антон Малюта собрал свежие примеры.

Вячеславу Юльяновичу уже за 70. Говорит, Дзержинск - город спокойный и зеленый. А что еще нужно для счастья? Вот только вести приусадебное хозяйство мешали те самые клены, а точнее - семена от них, которые летели в огород и не давали расти ни цветам, ни овощам. Это была настоящая беда и для всех соседей. Много раз писали в различные инстанции, но они просто переадресовывали друг к другу. О своей проблеме решили рассказать и на приеме в исполкоме, который проводила глава идеологического управления Администрации Президента. 

Еще один вопрос, который удалось оперативно решить, - качество покрытия. После дождя войти в дом было сложно - воды было по щиколотку. И, наконец, людей услышали. Яму быстро заделали, теперь на ее месте - новый асфальт. Стоит отметить, дорожный вопрос для всего Дзержинска актуальности пока не теряет.

Это улица Горная. Здесь нет ни одного дома, но люди ей пользуются. Особенно дети, которые ходят в школу в соседний район. Вот только освещения здесь нет совсем. Особенно остро это ощущается в зимнее время.

Местные власти заверяют: здесь установят световые опоры. И, конечно, о сроках - наш вопрос руководству города.

Алексей Свирский, заместитель председателя Дзержинского райисполкома: "Над благоустройством здесь трудятся старательно и не затягивая сроки. Уже готова новая лестница, о которой просили жители, а совсем скоро появится пешеходный переход к магазину. В целом все вопросы житейские и решаемые - такие есть и в больших городах, и даже в столице".

Но все это уже воспоминания. Олег Коновалов уже больше полувека живет в доме в Мозырском проезде. С самого детства помнит: асфальта здесь никогда и не было. Открывать окна было просто невозможно - летела пыль от проезжающих машин. С просьбой решить проблему обратился к депутату по округу. Говорит, сначала на помощь властей не рассчитывал, но уже спустя некоторое время рассказывает всем соседям: Светлана Любецкая доверие избирателей оправдала.

А это уже Молодечно. На улице Святоянской не так давно закрыли магазин. До ближайших торговых точек несколько километров. Добираться до них сложно и даже опасно - через железнодорожные пути. Неравнодушные жители со своей проблемой обратились к Виктору Лисковичу. Сегодня сенатор выехал на место и встретился с руководством района.

К слову, сегодня же Виктор Лискович пообщался с трудовым коллективом Дворца культуры Молодечно и жителями агрогородка Лебедево. Помимо личных приемов граждан и прямых телефонных линий, это еще одна возможность услышать, что волнует людей и разобраться с каждым вопросом. Решение рядовой проблемы - это большой шаг сделать жизнь в регионах комфортной для каждого. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сделать качество жизни в малых городах и населенных пунктах на уровне столицы и создать для этого все условия - один из приоритетов государства, на это...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новые коллекции школьной формы уже поступили в продажу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика