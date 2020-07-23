Живу в Минске, прописан в Сморгони. ЦИК о том, кто и как может голосовать не по месту регистрации

Источник материала: Tut.by

Белорусов, которые живут и работают в одном городе, а зарегистрированы, например, у родителей в другом, немало. Накануне выборов у многих из них появился вопрос: «Могу ли я проголосовать не по месту регистрации и что для это сделать?» Пояснить ситуацию TUT.BY попросил Елену Дмухайло, секретаря ЦИК.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По общему правилу все избиратели должны голосовать по месту регистрации — по месту постоянного жительства или по месту временного пребывания. Никаких откреплений для тех, кто живет по другому адресу, в Беларуси нет. Но, как и в любом правиле, в этом также есть исключение. Воспользоваться им можно в том случае, если у человека есть договор аренды жилого помещения или документ о том, что помещение, где он не зарегистрирован, находится у него в собственности.

Как это работает?

Все просто. Предположим, человек зарегистрирован у родителей в Сморгони, а живет в Минске на улице Алибегова. При этом у него есть договор найма на квартиру.

— Человек смотрит, к какому участку для голосования в Минске относится дом [на Алибегова], где он арендует жилье, и идет туда голосовать, — поясняет Елена Дмухайло.

Сделать это можно в день голосования или досрочно. Для голосования человеку нужно взять с собой паспорт и договор аренды. Затем комиссия на участке в Минске связывается с участковой комиссией в Сморгони, уточняет, не проголосовал ли там данный избиратель. Если нет, они просят исключить его из списка в Сморгони, включают в свой — и человек может спокойно проголосовать.

— А если я захочу лично убедиться, что после голосования в Минске в Сморгони меня точно исключили из списков, могу сама позвонить и спросить?

— Это ваше право, но нужно понимать, как много работы у комиссии, и если каждый будет звонить, им будет тяжеловато.

Бывает и другая ситуация. У человека в собственности, например, две квартиры в разных городах. Живет он в той, где не зарегистрирован.

— Тогда, если он идет на участок для голосования по месту жительства, он должен взять с собой паспорт и документ, подтверждающий право собственности на данную квартиру, — поясняет Елена Дмухайло. — Комиссия свяжется с комиссией с участка, на котором он зарегистрирован. Там его вычеркнут из списка избирателей, и он сможет проголосовать на участке, где живет.

А что со студентами?

Вчера, 22 июля, во время заседания в ЦИК пояснили , что студенты-очники, которые зарегистрированы по месту пребывания в общежитиях, будут включаться в списки избирателей по месту прописки (по месту постоянного проживания). Этих избирателей исключат из списков по месту временной регистрации в общежитиях.

Студенты, которые работают в студенческих отрядах и остались в общежитиях, смогут проголосовать в них же.

Участки для голосования, которые открыли в общежитиях, останутся, потому что за ними закреплены жильцы соседних домов.