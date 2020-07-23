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Летняя школа юных экономистов открылась в БГУ
23.07.2020 11:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗнания законов экономики, финансовых инструментов сегодня нужны каждому. Как покупать, тратить, инвестировать, зарабатывать. От покупки в магазине до крупных вложений на фондовом рынке. Получить многие ответы в самом начале карьеры предлагает летняя школа юных экономистов БГУ.
Об этом - Алина Лаппо. Экономический факультет БГУ открывает двери для старшеклассников и предлагает пройти обучение в летней школе юных экономистов. Все занятия в онлайн, и никаких экзаменов для поступления. Это поможет будущим студентам не только выбрать профессию, но и стать финансово грамотными людьми. Уже как традиция - школа экономистов имеет два полноценных выпуска. На этот раз до 8 августа ученики восьмых - одиннадцатых классов изучают основы банковской системы, как правильно распределять семейный бюджет и где найти креативную идею для стартапа.
В роли преподавателей выступают студенты, магистранты и выпускники факультета
Такой формат занятий подразумевает отсутствие официоза, и ученики могут с легкостью погрузиться в учебный процесс онлайн. Помимо изучения основ банковского дела университет предлагает студентам возможность участия в летних вебинарах и конференциях. А для тех, кто хочет построить свой бизнес, разработали курс - основы предпринимательской деятельности.
Главная цель школы экономистов - расширение кругозора
Для школьников это хорошая возможность определиться с профессией. А для абитуриентов - шанс познакомиться с будущей специальностью и улучшить свои знания к началу учебного года.
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Знания законов экономики, финансовых инструментов сегодня нужны каждому. Как покупать, тратить, инвестировать, зарабатывать. От покупки в магазине до крупных...
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