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«Это Формула-1 двадцать первого века». В Могилеве открывается школа программирования с дронами

23.07.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Необычную и, пожалуй, единственную такую в Беларуси школу программирования для детей откроют в Могилеве уже этой осенью. В «учебном плане» — программирование как таковое, гонки и танцы дронов, печать на 3D-принтере. Это стало возможным в Могилеве благодаря неугомонному педагогу Андрею Музареву, который взял и победил на конкурсе социальных проектов Social Weekend и теперь будет учить детей всему, что понадобится в профессиях настоящего и будущего.


Андрей Музарев вам уже знаком. Это он 5 лет назад открыл в Могилеве детскую школу жонглирования. Потом ставил с второклашками рекорды по спортстекингу — они собирали стаканчики на скорость. Потом увлекся и увлек детей кубиками Рубика: собирали из них Кубок чемпионов и даже сняли мультфильм про Пакмана.

Теперь Андрей — переводчик, STEAM-педагог, руководитель проекта «IQ В КУБЕ», руководитель STEAM-кружка «Кубик Рубика и кубарт» и педагог до мозга костей — занялся «детьми будущего»: учит школьников программированию. Да так увлекся, что вместо школьного кружка организовал уже целую школу.

Точнее, он в процессе ее организации — финал-то конкурса Social Weekend был в начале июля, а финансирование на школу программирования Андрей получил именно во время него. До того, как подать заявку на конкурс, Андрей Музарев проводил факультативы по программированию в СШ № 21. С дроном, конечно, тоже.


— Дети обожают дроны — для них это почти как НЛО, — шутит могилевчанин. И, заметив это, применил педагогический метод: использовал интерес к дрону как к игрушке, чтобы дети быстрее и качественнее обучались серьезному делу — программированию.

Жена Андрея Валентина Музарева, тоже педагог, не просто поддержала мужа морально. Учитель младших классов школы № 40, она также проводит занятия по программированию для детей, выступает на конференциях. И теперь будет преподавать в новой школе программирования.

Проект Музаревых был еще на пути к финалу конкурса Social Weekend, а Андрей уже запускал с детьми дрон в холле школы № 21, показывал и учил, как задавать «игрушке» маршрут полета на четырех языках программирования. Интересно, что тут же пришлось решать и возникшую проблему: дрон плохо «ориентировался» на окрашенном полу, от которого отражались блики света, его сносило в сторону. В итоге для него сделали специальный коврик с точками для ориентирования — и дрон пролетел по заданному маршруту без сбоев.

И если вы думаете, что дрон — просто игрушка и блажь, а задавать ему команду летать вверх-вниз-вправо-влево и делать бэкфлип — кувырок — в воздухе на каких-то странных, пусть и четырех языках Scratch, Python, JavaScript и Swift, — это просто минутное развлечение, то подумайте вот о чем. Все ваши мобильники, компьютеры и ноутбуки, все самые крутые и новые станки на производстве, современные машины на электронике и даже ваше стиральная машина — все это работает благодаря программированию.

А еще вспомните, как в Китае теперь вместо фейерверка запускают… дроны — и устраивают с их помощью световое шоу с объемными фигурами, надписями. Экологично, безопасно, многоразово. Теперь фейерверк XXI века выглядит так.

Так что Андрей Музарев со своей школой программирования Dronny замахнулся на очень, очень раннюю профориентацию — для детей 7−14 лет. Но это, говорит, полезно и никогда не лишне.

999 дронов, как на праздновании в Гуанчжоу 70-летия основания КНР, или тем более 2 тысячи, как на 50-летии Intel, в могилевской школе программирования, конечно, нет и вряд ли будет. Но Андрей говорит, что к следующему Дню города Могилева, может, и попробуют что-нибудь изобразить.

Обналичив сертификаты на 16 тыс. рублей, Андрей Музарев планирует закупить для школы 8−10 небольших дронов для программирования, 6 небольших гоночных дронов и один «взрослый» дрон — он будет летать выше, дальше и дольше по сравнению с «детскими».



— И гонки дронов будем устраивать. И так называемые танцы — программировать действия дронов в составе группы. Все — по американской методике, которую мы получим эксклюзивно и по которой в Беларуси нигде не учат, — делится планами педагог.

Помещение для школы уже нашли — на бульваре Юбилейном, 21. В этом помогло Могилевское агентство регионального развития. Они предоставят и свой компьютерный класс, и большое технические помещение для запуска дронов.

— А вы знаете, что гонки дронов — дрон-рейсинг — называют Формуло-1 двадцать первого века? Потому что для этого надевают специальные очки, и создается эффект, будто ты летишь на дроне. И успех тоже зависит от скорости реакции. Так что теперь в этом виде гонок чемпионами становятся и 16-летние. И это здорово, — говорит Андрей Музарев.


Как и когда будут проходить занятия в школе программирования Dronny, Музаревы еще не знают — до составления расписания нужно еще купить оборудование. Кстати, для школы купят и 3D-принтер — на нем дети смогут печатать и дроны, точнее, 60−70% от него. Все — для образовательного процесса.

Он будет платным — все же педагогам нужно будет оплачивать аренду помещения. Стоимость пока не определили. Но записаться уже можно — тут.

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Теги: Могилев
 
 
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Детей 7−14 лет будут учить программированию как таковому, а еще устраивать гонки и танцы дронов, печатать на 3D-принтере.
 
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