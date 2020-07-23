В Смолевичах возле железной дороги нашли полуторагодовалого малыша в белье и носочках

Источник материала: Tut.by

В Смолевичах мать легла спать с сыном, а проснулась уже одна в квартире. Полуторагодовалый малыш отправился гулять в одном нательном белье и носочках. Его нашли прохожие возле железнодорожной станции, сообщает пресс-служба МВД.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

В дежурную часть Смолевичского РОВД позвонили люди, которые нашли на железнодорожном остановочном пункте «Заречное» маленького ребенка. Полуторагодовалый малыш гулял в одном нательном белье и носочках.

Поквартирный обход ближайших домов помог установить личность родителей. По домашнему адресу милиционеров встретила растерянная мать, которая начала самостоятельные поиски пропавшего ребенка. Она рассказала, что проводила мужа на работу, закрыла входную дверь на защелку и уснула вместе с сыном. А проснувшись, не нашла его в квартире.

Как оказалось, когда мальчик встал, то без труда открыл дверь и отправился гулять.

В милиции отметили, что семья мальчика — благополучная.

Напомним, в последнее время в милицейских сводках все чаще попадаются похожие истории. 21 июля 4-летний малыш прошел семь километров , пока его не нашел случайный прохожий. А неделю назад нашли сразу двух «потеряшек» — 2-х и 4-х лет.