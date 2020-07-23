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В Смолевичах возле железной дороги нашли полуторагодовалого малыша в белье и носочках
23.07.2020 12:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Смолевичах мать легла спать с сыном, а проснулась уже одна в квартире. Полуторагодовалый малыш отправился гулять в одном нательном белье и носочках. Его нашли прохожие возле железнодорожной станции,
В дежурную часть Смолевичского РОВД позвонили люди, которые нашли на железнодорожном остановочном пункте «Заречное» маленького ребенка. Полуторагодовалый малыш гулял в одном нательном белье и носочках.
Поквартирный обход ближайших домов помог установить личность родителей. По домашнему адресу милиционеров встретила растерянная мать, которая начала самостоятельные поиски пропавшего ребенка. Она рассказала, что проводила мужа на работу, закрыла входную дверь на защелку и уснула вместе с сыном. А проснувшись, не нашла его в квартире.
Как оказалось, когда мальчик встал, то без труда открыл дверь и отправился гулять.
В милиции отметили, что семья мальчика — благополучная.
Напомним, в последнее время в милицейских сводках все чаще попадаются похожие истории. 21 июля 4-летний малыш
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Мать рассказала, что проводила мужа на работу, закрыла входную дверь на защелку и уснула вместе с сыном. А проснувшись, не нашла его в квартире.
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