ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Смолевичах возле железной дороги нашли полуторагодовалого малыша в белье и носочках

23.07.2020 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Смолевичах мать легла спать с сыном, а проснулась уже одна в квартире. Полуторагодовалый малыш отправился гулять в одном нательном белье и носочках. Его нашли прохожие возле железнодорожной станции, сообщает пресс-служба МВД.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

В дежурную часть Смолевичского РОВД позвонили люди, которые нашли на железнодорожном остановочном пункте «Заречное» маленького ребенка. Полуторагодовалый малыш гулял в одном нательном белье и носочках.

Поквартирный обход ближайших домов помог установить личность родителей. По домашнему адресу милиционеров встретила растерянная мать, которая начала самостоятельные поиски пропавшего ребенка. Она рассказала, что проводила мужа на работу, закрыла входную дверь на защелку и уснула вместе с сыном. А проснувшись, не нашла его в квартире.

Как оказалось, когда мальчик встал, то без труда открыл дверь и отправился гулять.

В милиции отметили, что семья мальчика — благополучная.

Напомним, в последнее время в милицейских сводках все чаще попадаются похожие истории. 21 июля 4-летний малыш прошел семь километров, пока его не нашел случайный прохожий. А неделю назад нашли сразу двух «потеряшек» — 2-х и 4-х лет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мать рассказала, что проводила мужа на работу, закрыла входную дверь на защелку и уснула вместе с сыном. А проснувшись, не нашла его в квартире.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Это Формула-1 двадцать первого века». В Могилеве открывается школа программирования с дронами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика